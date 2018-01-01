У Луцьку провалили рішення про збільшення тарифів на утримання будинків та дворів

У Луцьку провалили рішення про збільшення тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, у яких є ліфти.Про це йшлося у середу, 4 липня, під час виконкому Луцькради.Директор департаменту ЖКГрозповів, що технічне обслуговування ліфтів входить до переліку послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій. У травні вартість послуг з технічного обслуговування ліфтів та систем диспетчеризації, що надаються ТзОВ «СРБУ Волиньліфт», зросли в середньому на 60 %.Зокрема, базова ціна обслуговування диспетчеризованого ліфта склала 1197,05 гривень за один ліфт в місяць (попередня ціна - 748,67 гривень, ріст на 59,9%); недиспетчеризованого ліфта – 1193,77 гривень за один ліфт в місяць (попередня ціна - 725,15 гривень, ріст на 64,6%).«Раніше було прийняте рішення про коригування тарифів з обслуговування ліфтів, але вони не можуть вступити в дію, бо входять у послугу з утримання будинків, тому потрібно збільшити й ці тарифи», - зауважив Крась.Член виконкому Ігор Муковоз зауважив, що тарифи з обслуговування ліфтів різко зросли, натомість заробітна плата не зростає на 60 %.«Останнє коригування тарифів на обслуговування ліфтів було у 2015 році. Мінімальна заробітна плата, вартість електроенергії, палива зросли вдвічі. Поважаючий себе електрик не буде працювати за 4000 гривень. Люди звільняються з підприємства «Волиньліфт» і їдуть в Польщу освітлювати міста та села», - відповів директор департаменту ЖКГ.Однак у підсумку члени виконкому не підтримали проект рішення.