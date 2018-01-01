У луцькому парку буде три майданчики для вигулу тварин

У парку імені 900-річчя Луцька облаштують три майданчики для вигулу тварин.Про це йшлося у середу, 4 липня, під час виконкому Луцькради.В.о. директора комунального підприємства «Ласка»розповів, що раніше розробили дві схеми розміщення майданчиків для вигулу, однак їх вирішили скоригувати і створити три місця.«Є дуже багато скарг, що люди гуляють у парку з домашніми тваринами. А люди, які вигулюють тварин, кажуть, що їм немає де. Тому потрібно збільшити кількість місць», - зауважив він.Член виконкомупоцікавилася, яким чином визначали розміщення майданчиків для вигулу тварин.«Брали до уваги розташування зон відпочинку, для заняття спорту, зверталися люди з проханнями», - відповів Скумс.