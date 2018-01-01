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У луцькому парку буде три майданчики для вигулу тварин

У луцькому парку буде три майданчики для вигулу тварин
У парку імені 900-річчя Луцька облаштують три майданчики для вигулу тварин.

Про це йшлося у середу, 4 липня, під час виконкому Луцькради.

В.о. директора комунального підприємства «Ласка» Сергій Скумс розповів, що раніше розробили дві схеми розміщення майданчиків для вигулу, однак їх вирішили скоригувати і створити три місця.

«Є дуже багато скарг, що люди гуляють у парку з домашніми тваринами. А люди, які вигулюють тварин, кажуть, що їм немає де. Тому потрібно збільшити кількість місць», - зауважив він.

Член виконкому Ірина Чебелюк поцікавилася, яким чином визначали розміщення майданчиків для вигулу тварин.

«Брали до уваги розташування зон відпочинку, для заняття спорту, зверталися люди з проханнями», - відповів Скумс.
У луцькому парку буде три майданчики для вигулу тварин
У луцькому парку буде три майданчики для вигулу тварин

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Теги: вигул, тварина, Луцьк, парк
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