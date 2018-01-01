У луцькому парку буде три майданчики для вигулу тварин
Сьогодні, 09:35
У парку імені 900-річчя Луцька облаштують три майданчики для вигулу тварин.
Про це йшлося у середу, 4 липня, під час виконкому Луцькради.
В.о. директора комунального підприємства «Ласка» Сергій Скумс розповів, що раніше розробили дві схеми розміщення майданчиків для вигулу, однак їх вирішили скоригувати і створити три місця.
«Є дуже багато скарг, що люди гуляють у парку з домашніми тваринами. А люди, які вигулюють тварин, кажуть, що їм немає де. Тому потрібно збільшити кількість місць», - зауважив він.
Член виконкому Ірина Чебелюк поцікавилася, яким чином визначали розміщення майданчиків для вигулу тварин.
«Брали до уваги розташування зон відпочинку, для заняття спорту, зверталися люди з проханнями», - відповів Скумс.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йшлося у середу, 4 липня, під час виконкому Луцькради.
В.о. директора комунального підприємства «Ласка» Сергій Скумс розповів, що раніше розробили дві схеми розміщення майданчиків для вигулу, однак їх вирішили скоригувати і створити три місця.
«Є дуже багато скарг, що люди гуляють у парку з домашніми тваринами. А люди, які вигулюють тварин, кажуть, що їм немає де. Тому потрібно збільшити кількість місць», - зауважив він.
Член виконкому Ірина Чебелюк поцікавилася, яким чином визначали розміщення майданчиків для вигулу тварин.
«Брали до уваги розташування зон відпочинку, для заняття спорту, зверталися люди з проханнями», - відповів Скумс.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Волинянину, який страйкував під землею, стало зле
Сьогодні, 09:45
У луцькому парку буде три майданчики для вигулу тварин
Сьогодні, 09:35