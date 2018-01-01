Волинянину-гірнику, який страйкував під землею, стало зле

Одному із волинян-гірників, які дві доби перебували у нововолинській шахті, стало погано. Його доправили до лікарні.Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова незалежної профспілки гірників УкраїниВін розповів, що у середу, 4 липня, близько 01:20 гірнику, який дві доби перебував під землею, вимагаючи погашення заборгованості із виплати зарплати за три місяці, стало погано: після блювоти почалася кровотеча.На копальню терміново прибули медики з гірничо-рятувальної служби, які і повезли шахтаря в хірургічне відділення медичного закладу.Нагадаємо, 2 липня гірники першої зміни шахти №10 «Нововолинська» відмовилися підніматися на поверхню. Згодом до них приєдналися колеги з інших змін.«До такого кроку вони змушені вдатися через заборгованість із зарплати, яка вже становить три місяці - квітень, травень і червень. Окрім погашення заборгованого протестувальники вимагають виділення коштів на добудову копальні.Заборгованість із заробітної плати є не тільки перед гірниками шахти №10 «Нововолинська», а й інших держпідприємств, у деяких частково навіть за 2016 і 2017 роки. Загальна сума боргу сягнула вже 1,1 мільярда гривень», - пише голова профспілки.