Волинянину-гірнику, який страйкував під землею, стало зле
Сьогодні, 09:45
Одному із волинян-гірників, які дві доби перебували у нововолинській шахті, стало погано. Його доправили до лікарні.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець.
Він розповів, що у середу, 4 липня, близько 01:20 гірнику Миколі Ковальчуку, який дві доби перебував під землею, вимагаючи погашення заборгованості із виплати зарплати за три місяці, стало погано: після блювоти почалася кровотеча.
На копальню терміново прибули медики з гірничо-рятувальної служби, які і повезли шахтаря в хірургічне відділення медичного закладу.
Нагадаємо, 2 липня гірники першої зміни шахти №10 «Нововолинська» відмовилися підніматися на поверхню. Згодом до них приєдналися колеги з інших змін.
«До такого кроку вони змушені вдатися через заборгованість із зарплати, яка вже становить три місяці - квітень, травень і червень. Окрім погашення заборгованого протестувальники вимагають виділення коштів на добудову копальні.
Заборгованість із заробітної плати є не тільки перед гірниками шахти №10 «Нововолинська», а й інших держпідприємств, у деяких частково навіть за 2016 і 2017 роки. Загальна сума боргу сягнула вже 1,1 мільярда гривень», - пише голова профспілки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець.
Він розповів, що у середу, 4 липня, близько 01:20 гірнику Миколі Ковальчуку, який дві доби перебував під землею, вимагаючи погашення заборгованості із виплати зарплати за три місяці, стало погано: після блювоти почалася кровотеча.
На копальню терміново прибули медики з гірничо-рятувальної служби, які і повезли шахтаря в хірургічне відділення медичного закладу.
Нагадаємо, 2 липня гірники першої зміни шахти №10 «Нововолинська» відмовилися підніматися на поверхню. Згодом до них приєдналися колеги з інших змін.
«До такого кроку вони змушені вдатися через заборгованість із зарплати, яка вже становить три місяці - квітень, травень і червень. Окрім погашення заборгованого протестувальники вимагають виділення коштів на добудову копальні.
Заборгованість із заробітної плати є не тільки перед гірниками шахти №10 «Нововолинська», а й інших держпідприємств, у деяких частково навіть за 2016 і 2017 роки. Загальна сума боргу сягнула вже 1,1 мільярда гривень», - пише голова профспілки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Волинянину-гірнику, який страйкував під землею, стало зле
Сьогодні, 09:45
У луцькому парку буде три майданчики для вигулу тварин
Сьогодні, 09:35