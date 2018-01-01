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У Луцьку подорожчав вивіз сміття

У Луцьку подорожчав вивіз сміття
У Луцьку підвищили тарифи на вивезення сміття.

Про це йшлося у середу, 4 липня, під час виконкому Луцькради.
Директор «Луцькспецкомунтрансу» Валерій Кузьмич розповів, що тариф на вивезення сміття не переглядали з 2008 року.

«На підприємстві працюють люди з навколишніх сіл, а містяни вивозити сміття не хочуть. Ми купуємо техніку з Європи, бо нову дозволити собі не можемо. Підвищення тарифів не є примха, це – безвихідь», - зауважив він.

Послуга зі збирання та перевезення побутових відходів (твердих та великогабаритних), із захороненням для людини, яка мешкає у одно- або багатоквартирному будинку коштуватиме 15,41 гривень (зараз - 10,42 гривень), а для лучан, які проживають у будинках із присадибною ділянкою - 18,38 гривень (замість 12,31 гривень).

«Тариф зростає максимально на 49 % для тих, хто живе у приватному секторі, і буде становити 18,38 гривень. У Хмельницькому, наприклад, де працюють над питанням захоронення відходів мають 10,70 гривень, в усіх інших містах – на рівні 19 гривень», - розповів Валерій Кузьмич.

Щодо бюджетних установ, то послуга із збирання і перевезення побутових відходів коштуватиме 72,49 гривень замість теперішніх 15,33 гривень.

Тарифи зміняться з 1 серпня.

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Теги: вивіз сміття, Луцьк, ціни, тарифи
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Коментарі 3
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Пропоную, поки ТАК вивозять. як на Перемоги з-під мосту - не платити ВЗАГАЛІ, хай банкрутують к чортовій матері! Приберіть нарешті СРАЧ, а тоді гроші вимагайте!
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72,49грн за м2 замість діючої вартості послуги 55,33грн.за м кубічний
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72,49грн за м2 замість діючої вартості послуги 55,33грн.за м кубічний
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