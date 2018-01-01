У Луцьку подорожчав вивіз сміття

У Луцьку підвищили тарифи на вивезення сміття.Про це йшлося у середу, 4 липня, під час виконкому Луцькради.Директор «Луцькспецкомунтрансу»розповів, що тариф на вивезення сміття не переглядали з 2008 року.«На підприємстві працюють люди з навколишніх сіл, а містяни вивозити сміття не хочуть. Ми купуємо техніку з Європи, бо нову дозволити собі не можемо. Підвищення тарифів не є примха, це – безвихідь», - зауважив він.Послуга зі збирання та перевезення побутових відходів (твердих та великогабаритних), із захороненням для людини, яка мешкає у одно- або багатоквартирному будинку коштуватиме 15,41 гривень (зараз - 10,42 гривень), а для лучан, які проживають у будинках із присадибною ділянкою - 18,38 гривень (замість 12,31 гривень).«Тариф зростає максимально на 49 % для тих, хто живе у приватному секторі, і буде становити 18,38 гривень. У Хмельницькому, наприклад, де працюють над питанням захоронення відходів мають 10,70 гривень, в усіх інших містах – на рівні 19 гривень», - розповів Валерій Кузьмич.Щодо бюджетних установ, то послуга із збирання і перевезення побутових відходів коштуватиме 72,49 гривень замість теперішніх 15,33 гривень.Тарифи зміняться з 1 серпня.