Смугасті будні: як у луцькому зоопарку живе тигреня Тріша. ФОТО

Тигреня Тріша, яке два місяці тому народилося у луцькому зоопарку, стало улюбленцем публіки – чимало гостей прямують до звіринця, аби поспостерігати за поки що маленьким та дуже милим хижаком.Директор комунального підприємства «Луцький зоопарк»розповідає, що це перше поповнення тигрів у звіринці. Батьки пухнастика, амурські тигри Тамерлан та Аіда, приїхали до Луцька три роки тому. Договір на утримання тварин укладений на 5 років, тож ще як мінімум 2 роки Тріша проживе у Луцьку.Однак батьки наразі не приймають потомства. За словами, вона консультувалася зі колегами з інших звіринців. Ті розповідають, що такі випадки непоодинокі, та зазвичай вже друге потомство залишається із батьками.А от назвали тигреня на честь його бабусі – тигриці із київського зоопарку.«Назвати тигреня Трішею була ідея нашої працівниці, із якою вона провела перший день… Маму Тріші звати Аіда, тата - Тамерлан, тому я схилялася до давногрецького імені Гера. Але, дивлячись на поведінку та звички тигреняти, я погодилася із дівчатами. Бо ім’я «Тріша» їй більше підходило», - каже Денисенко. Мовляв, хоч це і тварина, їй також бути із цим іменем все життя.Нині Тріші вже 2 місяці і вона важить 5,5 кілограмів. Тигреня двічі на день годують сухим молоком, яке адаптоване для котів, один раз на день дають телячий фарш із перепелиними яйцями і один раз – філе морської риби. Такий раціон досить недешевий – на харчування звіряти витратили вже 18 тисяч гривень.«Вона має добрий характер, але все-таки проявляються риси хижака. Те, що вона собі надумає – куди йти, де лежати, і повірте, з нею не так легко впоратися. Наприклад, вона вже нам показує, що охороняє свою їжу, гиркає. Домашню тварину можна виховати під себе, а тут ми всі підлаштовуємося під неї», - розповідає Денисенко.Тигреня у зоопарку – як спільна дитина, тому постійно перебуває під наглядом. Кілька разів на день Трішу виводять гуляти, та нині вона мешкає в адміністративному приміщенні зоопарку. До слова, тут живуть і коти, які насторожено ставляться до такого сусідства.«В них скажемо так, нейтралітет. Коти тепер залазять вище, аби поспати. Також у нас є карликові ігрунки і всілякі папуги – поки вони не цікавлять її. Трішу зараз більше цікавлять іграшки», - додала директорка звіринця. Маленька тигриця дуже любить рвати газети, та полюбляє всілякі плоскі поверхні, тому постійно норовить спати на кріслі чи залізти на стіл. З твариною, аби вона розвивалася, залюбки граються.Однак увечері Трішу почергово забирає додому хтось із працівників зоопарку, адже останній прийом їжі у неї дуже пізно.«Ми чергуємо і забираємо її на вечір додому. Єдиний плюс - що вже немає нічних чергувань але останнє відбувається після 22-ої години. Лише коли вона наїсться молока, тоді спокійно влягається спати, а зранку повертається до зоопарку… Коли вона прокидається, то фиркає – так вітається… В мене вдома живе щеня шотландської вівчарки Дора, якому 4 місяці. То це перша нянька Тріші – вона вилизувала її, робила те, що мала робити мама тигреняти. І зараз вони гарно контактують, хоча їхні ігри вже трошки жорстокіші, бо Тріша вже полює на Дору. Навіть сьогодні, коли я збиралася на роботу, спостерігала з навичками хижака – Тріша виглядала з-за рогу, оглядала територію, ховалася за стінами»,- розповіла директорка зоопарку.У звіринці міркують, що ще з місяць дитинча тигра зможе жити в адміністративному приміщенні, та надалі треба буде думати, куди помістити Трішу.«Вже самі відвідувачі дали ідею організувати збір коштів для Трішиного вольєру. Ми обговоримо цю ідею, поспілкуємося із керівництвом міста адже вартість вольєру - це далеко не 10 тисяч гривень. В іншому випадку доведеться розглянути варіант іншого зоопарку, але це крайній випадок. Поки що хочемо, аби вона була у нас», - додала Денисенко.А ще у тигреняти є щоденник, у якому два місяці її життя розписані ледь не погодинно – коли вона прокидається, що їсть, скільки важить тощо. Цей щоденник мандрує до усіх «мам», які приймають тигреня на ніч.«Це як наша спільна дитина. Ми дуже ревнісно ставимося до Тріші, оберігаємо її», - каже Денисенко. Тож коли дивитися на звіра приходять відвідувачі, їх просять витримувати дистанцію, адже так тигреня поводиться спокійніше.«Коли норовлять зачіпати її, ми пояснюємо, що це не іграшка. Або коли кажуть, що таке було б добре мати вдома, то я вказую, що це дороговартісно, і що це хижак - у неї також є свій настрій, вона може подряпати», - додає директор зоопарку.Коли Тріші виповнилося два місяці, у зоопарку вирішили, що пора показувати маля відвідувачам. Тож поспостергіати за тигреням можна на початку зоопарку тричі на день в 11:00, 13:00 та 16:30 щоденно.