Скажи, що я її люблю: побратими передали останні слова загиблого волинянина

Андрія Волоса розповіли, якими були його останні слова - хлопець просив передати матері та дружині, що любить їх.



Про це йдетьяс у сюжеті



Нагадаємо, волинянин загинув 28 червня, на День Конституції. Того дня смертельно поранили комвзвода Валерія Шишака, який саме обходив позиції. Андрій Волос був у числі перший, хто кинувся на допомогу. Однак снайпер вистелив знову, та Андрій прикрив собою командира. Згодом, відкривши вогонь у відповідь, тяжкопораненого Волоса змогли витягнути



«Крайні слова його, які він мені сказав: передай моїй мамі, що я її люблю. А також скажи дружині, що я її люблю. Ми ці слова передали особисто», – сказав боєць 24-ої бригади Анатолій.



Андрій Волос був єдиною дитиною у сім’ї, вдома в нього залишилась вагітна дружина. Боєць 24-ої бригади Володимир пригадав, що Волос розповідав, що в нього у грудні народиться хлопчик.



«Казав, що якщо він народиться 13 грудня, назве його Андрій Андрійович», - розповів побратим.



Нагадаємо, командування бригади подало кандидатуру Андрія Волоса на присвоєння звання Героя України.



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