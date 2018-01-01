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У Нововолинську атовець вчинив самогубство

У Нововолинську атовець вчинив самогубство
У Нововолинську учасник антитерористичної операції вчинив самогубство - чоловік повісився.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо із власних джерел.

Трагедія трапилася сьогодні, 4 липня. Відомо, що суїцид чоловік учинив у себе вдома, де перебував сам. За попередньою інформацією, його дружина поїхала мешкати в іншу область.

Знайшла тіло чоловіка бабуся.

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Теги: смерть, самогубсвто, суїцид, АТО
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