У Нововолинську атовець вчинив самогубство





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо із власних джерел.



Трагедія трапилася сьогодні, 4 липня. Відомо, що суїцид чоловік учинив у себе вдома, де перебував сам. За попередньою інформацією, його дружина поїхала мешкати в іншу область.



Знайшла тіло чоловіка бабуся.



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