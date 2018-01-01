У Нововолинську атовець вчинив самогубство
Сьогодні, 22:40
У Нововолинську учасник антитерористичної операції вчинив самогубство - чоловік повісився.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо із власних джерел.
Трагедія трапилася сьогодні, 4 липня. Відомо, що суїцид чоловік учинив у себе вдома, де перебував сам. За попередньою інформацією, його дружина поїхала мешкати в іншу область.
Знайшла тіло чоловіка бабуся.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо із власних джерел.
Трагедія трапилася сьогодні, 4 липня. Відомо, що суїцид чоловік учинив у себе вдома, де перебував сам. За попередньою інформацією, його дружина поїхала мешкати в іншу область.
Знайшла тіло чоловіка бабуся.
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