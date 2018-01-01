Горе-наречений: волинянин просто у залі урочистих подій поцупив телефон

В Іваничах чоловік прийшов до РАЦСу, аби подати заяву про шлюб, та просто у залі урочистих подій поцупив мобільний телефон працівниці установи.Про це йдеться у вироку Іваничівського райсуду від 12 травня.Інцидент трапився у листопаді 2017 року. Чоловік поцупив у приміщенні місцевого РАЦСу мобільний телефон «Lenovo» із футлярем та сімкою. У ході судового засідання він повідомив, що того дня прийшов подати заяву про реєстрацію шлюбу. На письмовому столі в залі урочистих подій побачив мобільний телефон марки « Lenovo», тому, скориставшись відсутністю інших людей, поцупив техніку. Телефон він вимкнув, а сім-картку викинув, однак вже за тиждень його знайшли правоохоронці.Телефон належав працівниці РАЦСу. Жінка виявила, що техніка зникла, вже після того, як клієнт пішов. Однак після встановлення винуватця телефон їй обіцяли повернути, тож претензій у неї не було.Зрештою, суд визнав чоловіка винним та призначив йому 140 годин громадських робіт.