У Світязі відбудеться Етап кубка України зі стронгмену

На центральному пляжі села Світязь відбудеться турнір стронгменів.Зазначають, що змагання розпочнуться 14 липня, о 16:00.Більше 10 атлетів з різних куточків України та головний суддя турніру -завітають до озерного краю, щоб показати свою силу.Атлети будуть змагатись в п'ятьох вправах серед яких і вправа з перетягування яхти. Також будуть і силові конкурси з глядачами.По завершенню богатирського турніру на гостей свята чекає концертта запальна українська дискотека від