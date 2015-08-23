У Світязі відбудеться Етап кубка України зі стронгмену
Сьогодні, 14:33
На центральному пляжі села Світязь відбудеться турнір стронгменів.
Зазначають, що змагання розпочнуться 14 липня, о 16:00.
Більше 10 атлетів з різних куточків України та головний суддя турніру - Василь Вірастюк завітають до озерного краю, щоб показати свою силу.
Атлети будуть змагатись в п'ятьох вправах серед яких і вправа з перетягування яхти. Також будуть і силові конкурси з глядачами.
По завершенню богатирського турніру на гостей свята чекає концерт Романа Скорпіона та запальна українська дискотека від DJ Тіма.
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Зазначають, що змагання розпочнуться 14 липня, о 16:00.
Більше 10 атлетів з різних куточків України та головний суддя турніру - Василь Вірастюк завітають до озерного краю, щоб показати свою силу.
Атлети будуть змагатись в п'ятьох вправах серед яких і вправа з перетягування яхти. Також будуть і силові конкурси з глядачами.
По завершенню богатирського турніру на гостей свята чекає концерт Романа Скорпіона та запальна українська дискотека від DJ Тіма.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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