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У Світязі відбудеться Етап кубка України зі стронгмену

У Світязі відбудеться Етап кубка України зі стронгмену
На центральному пляжі села Світязь відбудеться турнір стронгменів.

Зазначають, що змагання розпочнуться 14 липня, о 16:00.

Більше 10 атлетів з різних куточків України та головний суддя турніру - Василь Вірастюк завітають до озерного краю, щоб показати свою силу.

Атлети будуть змагатись в п'ятьох вправах серед яких і вправа з перетягування яхти. Також будуть і силові конкурси з глядачами.

По завершенню богатирського турніру на гостей свята чекає концерт Романа Скорпіона та запальна українська дискотека від DJ Тіма.
У Світязі відбудеться Етап кубка України зі стронгмену
У Світязі відбудеться Етап кубка України зі стронгмену
У Світязі відбудеться Етап кубка України зі стронгмену

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Теги: стронгмени, Світязь, змагання
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