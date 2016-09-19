У Луцьку виявили російські вагони з вугіллям. ФОТО
Сьогодні, 15:10
На залізниці у Луцьку зафіксували факт перебування російських вагонів, навантажених вугіллям.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.
За словами людей, які зафіксували факт перебування вагонів країни-агресора у Луцьку, на них є маркування «РЖД» (компанії «Российские железные дороги»), а також російської компанії «Новотранс», яка займається вантажними залізничними перевезеннями.
У прес-службі Львівської залізниці, якій підпорядкована станція «Луцьк», зауважили, що компанія може бути лише транзитером такого вантажу, тож для з’ясування обставин рекомендували направити інформаційний запит.
Про відповідь Львівської залізниці повідомимо згодом.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.
За словами людей, які зафіксували факт перебування вагонів країни-агресора у Луцьку, на них є маркування «РЖД» (компанії «Российские железные дороги»), а також російської компанії «Новотранс», яка займається вантажними залізничними перевезеннями.
У прес-службі Львівської залізниці, якій підпорядкована станція «Луцьк», зауважили, що компанія може бути лише транзитером такого вантажу, тож для з’ясування обставин рекомендували направити інформаційний запит.
Про відповідь Львівської залізниці повідомимо згодом.
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