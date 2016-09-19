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У Луцьку виявили російські вагони з вугіллям. ФОТО

У Луцьку виявили російські вагони з вугіллям. ФОТО
На залізниці у Луцьку зафіксували факт перебування російських вагонів, навантажених вугіллям.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.

За словами людей, які зафіксували факт перебування вагонів країни-агресора у Луцьку, на них є маркування «РЖД» (компанії «Российские железные дороги»), а також російської компанії «Новотранс», яка займається вантажними залізничними перевезеннями.

У прес-службі Львівської залізниці, якій підпорядкована станція «Луцьк», зауважили, що компанія може бути лише транзитером такого вантажу, тож для з’ясування обставин рекомендували направити інформаційний запит.

Про відповідь Львівської залізниці повідомимо згодом.
У Луцьку виявили російські вагони з вугіллям. ФОТО
У Луцьку виявили російські вагони з вугіллям. ФОТО
У Луцьку виявили російські вагони з вугіллям. ФОТО
У Луцьку виявили російські вагони з вугіллям. ФОТО
У Луцьку виявили російські вагони з вугіллям. ФОТО

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Теги: Росія, вагон, вугілля, війна, Луцьк
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