У Луцьку виявили російські вагони з вугіллям. ФОТО





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.



За словами людей, які зафіксували факт перебування вагонів країни-агресора у Луцьку, на них є маркування «РЖД» (компанії «Российские железные дороги»), а також російської компанії «Новотранс», яка займається вантажними залізничними перевезеннями.



У прес-службі Львівської залізниці, якій підпорядкована станція «Луцьк», зауважили, що компанія може бути лише транзитером такого вантажу, тож для з’ясування обставин рекомендували направити інформаційний запит.



Про відповідь Львівської залізниці повідомимо згодом.



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