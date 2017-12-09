У Луцьку знову вибиратимуть гімн міста





Про це йдеться у розпорядженні, яке підписав секретар Луцькради Григорій Пустовіт.



З 9 липня по 30 жовтня 2018 року проведуть повторний конкурс на визначення гімну міста Луцька.



До участі в конкурсі допускаються як нові авторські твори, так і роботи, що вже оприлюднювалися раніше. У випадку повторного проведення конкурсу роботи, які не пройшли попередній конкурс, можуть подаватися лише за умови внесення істотних змін у музичній або текстовій частині.



Також організатори зазначили, що один учасник може подати необмежену кількість робіт.



Конкурсні пропозиції можна надсилати електронною поштою чи на широковживаних носіях інформації (компакт-диск, USB-флеш-накопичувач) через пошту або передати особисто в департамент культури Луцької міської ради. При надсиланні пропозицій поштою чи електронною поштою в темі листа зазначається «Для участі в конкурсі на визначення гімну міста Луцька». Адреса департаменту культури Луцької міської ради: вул. Богдана Хмельницького, 1, м. Луцьк, 43025, електронна пошта:

[email protected]



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