Для дитячих майданчиків у Луцьку куплять гойдалки, гірки та каруселі
Сьогодні, 09:42
У Луцьку придбають обладнання для дитячих ігрових майданчиків.
Відповідний тендер оголосили на ProZorro.
Для дітей куплять 15 ігрових комплексів. Вони складатимуться з вежі, в якій до майданчика будуть прикріплені різні за функціональним призначенням конструкції, зокрема, гірки. Зверху облаштований дашок від сонця та дощу.
Також придбають 10 гірок, 20 подвійних гойдалок, 15 гойдалок іншого виду, 10 перекладин, 20 пісочниць, 15 каруселей без сидіння, 15 ігрових автомобілів.
Загалом на обладнання витратять 600 тисяч гривень. Його мають доставити до 31 серпня.
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Відповідний тендер оголосили на ProZorro.
Для дітей куплять 15 ігрових комплексів. Вони складатимуться з вежі, в якій до майданчика будуть прикріплені різні за функціональним призначенням конструкції, зокрема, гірки. Зверху облаштований дашок від сонця та дощу.
Також придбають 10 гірок, 20 подвійних гойдалок, 15 гойдалок іншого виду, 10 перекладин, 20 пісочниць, 15 каруселей без сидіння, 15 ігрових автомобілів.
Загалом на обладнання витратять 600 тисяч гривень. Його мають доставити до 31 серпня.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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