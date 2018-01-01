Для дитячих майданчиків у Луцьку куплять гойдалки, гірки та каруселі





Відповідний тендер оголосили на ProZorro.



Для дітей куплять 15 ігрових комплексів. Вони складатимуться з вежі, в якій до майданчика будуть прикріплені різні за функціональним призначенням конструкції, зокрема, гірки. Зверху облаштований дашок від сонця та дощу.



Також придбають 10 гірок, 20 подвійних гойдалок, 15 гойдалок іншого виду, 10 перекладин, 20 пісочниць, 15 каруселей без сидіння, 15 ігрових автомобілів.



Загалом на обладнання витратять 600 тисяч гривень. Його мають доставити до 31 серпня.

Ігровий комплекс Гойдалка-балансир Перекладина Пісочниця Подвійна гойдалка Карусель Ігровий автомобіль

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку придбають обладнання для дитячих ігрових майданчиків.Відповідний тендер оголосили на ProZorro.Для дітей куплять 15 ігрових комплексів. Вони складатимуться з вежі, в якій до майданчика будуть прикріплені різні за функціональним призначенням конструкції, зокрема, гірки. Зверху облаштований дашок від сонця та дощу.Також придбають 10 гірок, 20 подвійних гойдалок, 15 гойдалок іншого виду, 10 перекладин, 20 пісочниць, 15 каруселей без сидіння, 15 ігрових автомобілів.Загалом на обладнання витратять 600 тисяч гривень. Його мають доставити до 31 серпня.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію