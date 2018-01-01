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Для дитячих майданчиків у Луцьку куплять гойдалки, гірки та каруселі

Для дитячих майданчиків у Луцьку куплять гойдалки, гірки та каруселі
У Луцьку придбають обладнання для дитячих ігрових майданчиків.

Відповідний тендер оголосили на ProZorro.

Для дітей куплять 15 ігрових комплексів. Вони складатимуться з вежі, в якій до майданчика будуть прикріплені різні за функціональним призначенням конструкції, зокрема, гірки. Зверху облаштований дашок від сонця та дощу.

Також придбають 10 гірок, 20 подвійних гойдалок, 15 гойдалок іншого виду, 10 перекладин, 20 пісочниць, 15 каруселей без сидіння, 15 ігрових автомобілів.

Загалом на обладнання витратять 600 тисяч гривень. Його мають доставити до 31 серпня.
Ігровий комплекс
Ігровий комплекс
Гойдалка-балансир
Гойдалка-балансир
Перекладина
Перекладина
Пісочниця
Пісочниця
Подвійна гойдалка
Подвійна гойдалка
Карусель
Карусель
Ігровий автомобіль
Ігровий автомобіль

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Теги: діти, дитячі майданчики, дозвілля, Луцьк
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