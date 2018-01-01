Жінку, якій тролейбус переїхав руку у Луцьку, прооперували
Сьогодні, 13:04
У Луцьку жінка потрапила під колеса тролейбуса. Її прооперували.
Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost розповів заступник головного лікаря з організаційно-методичної роботи Луцької міської клінічної лікарні Андрій Смольянінов.
Нагадаємо, інцидент трапився 3 липня, на вулиці Василя Мойсея.
«Вона лежить у опіковому відділенні, це вони займаються такими випадками (розчавленнями і т.д., - ред.). Її стан - середньої важкості», - розповів Андрій Смольянінов.
За словами медика, руку не ампутували.
«Там проопероване, вшите все, нормально йде післяопераційний період», - зазначив лікар.
Також медик зауважив, що жінка, скоріш за все, зможе нормально працювати рукою, яку їй придавив тролейбус.
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Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost розповів заступник головного лікаря з організаційно-методичної роботи Луцької міської клінічної лікарні Андрій Смольянінов.
Нагадаємо, інцидент трапився 3 липня, на вулиці Василя Мойсея.
«Вона лежить у опіковому відділенні, це вони займаються такими випадками (розчавленнями і т.д., - ред.). Її стан - середньої важкості», - розповів Андрій Смольянінов.
За словами медика, руку не ампутували.
«Там проопероване, вшите все, нормально йде післяопераційний період», - зазначив лікар.
Також медик зауважив, що жінка, скоріш за все, зможе нормально працювати рукою, яку їй придавив тролейбус.
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