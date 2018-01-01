Волинське озеро продають на OLX





Відповідне оголошення розмістила користувачка Оксана на платформі OLX.







Так, продається право оренди озером. Площа водойми - 7 гектарів, 4 гектари - прибережна зона.



Ціна - 30 тисяч євро (майже 925 тисяч гривень).



На території є забудови: 2-поверховий зруб, маф на воді, дубові пірси, а також пасіка з чотирьох вуликів. А ще - моторний човен, дерев'яні човни, кунг-сторожка, шлагбаум.



Будинок розбірний безфундаментний, на сваях:

- сходи дерев'яні;

- столярка дерев'яна з фурнітурою та оздоблена ковкою;

- підлога дерев'яна;

- стеля - тоненька вагонка.



"Усі дерев'яні елементи пофарбовані фінськими фарбами, оздоблення виконувалось вручну на замовлення з нової сировини", - пиш авторка повідомлення.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Озеро у Волинській області виставили на продаж.Відповідне оголошення розмістила користувачка Оксана на платформі OLX.Так, продається право оренди озером. Площа водойми - 7 гектарів, 4 гектари - прибережна зона.Ціна - 30 тисяч євро (майже 925 тисяч гривень).На території є забудови: 2-поверховий зруб, маф на воді, дубові пірси, а також пасіка з чотирьох вуликів. А ще - моторний човен, дерев'яні човни, кунг-сторожка, шлагбаум.Будинок розбірний безфундаментний, на сваях:- сходи дерев'яні;- столярка дерев'яна з фурнітурою та оздоблена ковкою;- підлога дерев'яна;- стеля - тоненька вагонка."Усі дерев'яні елементи пофарбовані фінськими фарбами, оздоблення виконувалось вручну на замовлення з нової сировини", - пиш авторка повідомлення.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію