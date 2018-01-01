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Волинське озеро продають на OLX

Волинське озеро продають на OLX
Озеро у Волинській області виставили на продаж.

Відповідне оголошення розмістила користувачка Оксана на платформі OLX.

Волинське озеро продають на OLX


Так, продається право оренди озером. Площа водойми - 7 гектарів, 4 гектари - прибережна зона.

Ціна - 30 тисяч євро (майже 925 тисяч гривень).

На території є забудови: 2-поверховий зруб, маф на воді, дубові пірси, а також пасіка з чотирьох вуликів. А ще - моторний човен, дерев'яні човни, кунг-сторожка, шлагбаум.

Будинок розбірний безфундаментний, на сваях:
- сходи дерев'яні;
- столярка дерев'яна з фурнітурою та оздоблена ковкою;
- підлога дерев'яна;
- стеля - тоненька вагонка.

"Усі дерев'яні елементи пофарбовані фінськими фарбами, оздоблення виконувалось вручну на замовлення з нової сировини", - пиш авторка повідомлення.

Волинське озеро продають на OLX
Волинське озеро продають на OLX
Волинське озеро продають на OLX

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Теги: озеро, продаж
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