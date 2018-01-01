Волинське озеро продають на OLX
Сьогодні, 14:33
Озеро у Волинській області виставили на продаж.
Відповідне оголошення розмістила користувачка Оксана на платформі OLX.
Так, продається право оренди озером. Площа водойми - 7 гектарів, 4 гектари - прибережна зона.
Ціна - 30 тисяч євро (майже 925 тисяч гривень).
На території є забудови: 2-поверховий зруб, маф на воді, дубові пірси, а також пасіка з чотирьох вуликів. А ще - моторний човен, дерев'яні човни, кунг-сторожка, шлагбаум.
Будинок розбірний безфундаментний, на сваях:
- сходи дерев'яні;
- столярка дерев'яна з фурнітурою та оздоблена ковкою;
- підлога дерев'яна;
- стеля - тоненька вагонка.
"Усі дерев'яні елементи пофарбовані фінськими фарбами, оздоблення виконувалось вручну на замовлення з нової сировини", - пиш авторка повідомлення.
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Відповідне оголошення розмістила користувачка Оксана на платформі OLX.
Так, продається право оренди озером. Площа водойми - 7 гектарів, 4 гектари - прибережна зона.
Ціна - 30 тисяч євро (майже 925 тисяч гривень).
На території є забудови: 2-поверховий зруб, маф на воді, дубові пірси, а також пасіка з чотирьох вуликів. А ще - моторний човен, дерев'яні човни, кунг-сторожка, шлагбаум.
Будинок розбірний безфундаментний, на сваях:
- сходи дерев'яні;
- столярка дерев'яна з фурнітурою та оздоблена ковкою;
- підлога дерев'яна;
- стеля - тоненька вагонка.
"Усі дерев'яні елементи пофарбовані фінськими фарбами, оздоблення виконувалось вручну на замовлення з нової сировини", - пиш авторка повідомлення.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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