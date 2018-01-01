У Луцьку зіткнулися дві іномарки. ФОТО





Про це повідомив власкор Інформаційного агентства ВолиньPost.



На щастя, ніхто не постраждав.



Автомобілі зазнали механічних ушкоджень.



На місці працює патрульна поліція.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку, на вулиці Ковельській, 6 зіткнулися Audi та BMW.Про це повідомив власкорНа щастя, ніхто не постраждав.Автомобілі зазнали механічних ушкоджень.На місці працює патрульна поліція.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію