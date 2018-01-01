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У Луцьку зіткнулися дві іномарки. ФОТО

У Луцьку зіткнулися дві іномарки. ФОТО
У Луцьку, на вулиці Ковельській, 6 зіткнулися Audi та BMW.

Про це повідомив власкор Інформаційного агентства ВолиньPost.

На щастя, ніхто не постраждав.

Автомобілі зазнали механічних ушкоджень.

На місці працює патрульна поліція.
У Луцьку зіткнулися дві іномарки. ФОТО
У Луцьку зіткнулися дві іномарки. ФОТО
У Луцьку зіткнулися дві іномарки. ФОТО
У Луцьку зіткнулися дві іномарки. ФОТО
У Луцьку зіткнулися дві іномарки. ФОТО

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Теги: аварія, ДТП, Луцьк, Ковельська, бляха
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