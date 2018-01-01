У Луцьку зіткнулися дві іномарки. ФОТО
Сьогодні, 14:50
У Луцьку, на вулиці Ковельській, 6 зіткнулися Audi та BMW.
Про це повідомив власкор Інформаційного агентства ВолиньPost.
На щастя, ніхто не постраждав.
Автомобілі зазнали механічних ушкоджень.
На місці працює патрульна поліція.
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Про це повідомив власкор Інформаційного агентства ВолиньPost.
На щастя, ніхто не постраждав.
Автомобілі зазнали механічних ушкоджень.
На місці працює патрульна поліція.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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