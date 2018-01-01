Волинянину, який вбив рідного дядька, загрожує 5 років тюрми





Нагадаємо, що інцидент трапився 30 червня в селі Печихвости Горохівського району. Місцевий житель наніс своєму 43-річному односельчанину тілесні ушкодження. Від отриманих внаслідок побиття травм постраждалий помер у відділенні реанімації, - інформує ГУНП Волинської області.



Слідчі проводять досудове розслідування в кримінальному провадженні, розпочатому за ч.1 ст. 119 ( вбивство через необережність ) Кримінального кодексу України.



Зловмиснику загрожує обмеження волі на строк від трьох до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 22-річному жителю Горохівського району, який побив до смерті свого дядька, обрали міру запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.Нагадаємо, що інцидент трапився 30 червня в селі Печихвости Горохівського району. Місцевий житель наніс своєму 43-річному односельчанину тілесні ушкодження. Від отриманих внаслідок побиття травм постраждалий помер у відділенні реанімації, - інформує ГУНП Волинської області.Слідчі проводять досудове розслідування в кримінальному провадженні, розпочатому за ч.1 ст. 119 ( вбивство через необережність ) Кримінального кодексу України.Зловмиснику загрожує обмеження волі на строк від трьох до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію