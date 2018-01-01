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Волинянину, який вбив рідного дядька, загрожує 5 років тюрми

Волинянину, який вбив рідного дядька, загрожує 5 років тюрми
22-річному жителю Горохівського району, який побив до смерті свого дядька, обрали міру запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

Нагадаємо, що інцидент трапився 30 червня в селі Печихвости Горохівського району. Місцевий житель наніс своєму 43-річному односельчанину тілесні ушкодження. Від отриманих внаслідок побиття травм постраждалий помер у відділенні реанімації, - інформує ГУНП Волинської області.

Слідчі проводять досудове розслідування в кримінальному провадженні, розпочатому за ч.1 ст. 119 ( вбивство через необережність ) Кримінального кодексу України.

Зловмиснику загрожує обмеження волі на строк від трьох до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк.




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Теги: вбивство, дядько
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