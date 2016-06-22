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Грабували і розстрілювали: на Волині вшанували жертв польсько-українського конфлікту. ФОТО

Грабували і розстрілювали: на Волині вшанували жертв польсько-українського конфлікту. ФОТО
У селі Рудка-Козинська Рожищенського району вшанували жертв польсько-українського конфлікту часів Другої світової війни.

На скорботні заходи 6 липня приїхав віце-прем’єр-міністр Павло Розенко, директор Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович, заступник голови ОДА Світлана Мишковець та секретар Державної міжвідомчої комісії з увічнення пам’яті Святослав Шеремета, мешканці села та небайдужі волиняни.
Грабували і розстрілювали: на Волині вшанували жертв польсько-українського конфлікту. ФОТО
Грабували і розстрілювали: на Волині вшанували жертв польсько-українського конфлікту. ФОТО

Розпочалося дійство виконанням гімну та скорботною панахидою.
«Історія ХХ століття показує, наскільки крихке людське життя і наскільки воно знецінюється у часи військових протистоянь. Друга світова війна показала як швидко можуть зникати не лише окремі постаті в історії, а й сім’ї, цілі населені пункти, народи», - зазначив Павло Розенко.

За його словами, історія села Рудка-Козинська яскраво засвідчила цей факт і 9 липня 1943 року підійшла до рубежу. Саме в цей день об 11:00 близько 300 озброєних людей, серед яких були поляки та німці, вдерлися в село, аби поживитися чужим майном та знищити населений пункт. Загалом знищили близько 200 будинків та розстріляли 17 людей.
Грабували і розстрілювали: на Волині вшанували жертв польсько-українського конфлікту. ФОТО

«Також бандити знищили села Сокіл, Залісці, Доросині, Любче, Тихотин. Ці події стали однієї з найтрагічніших сторінок в історії», - сказав віце-прем’єр.

Володимир В'ятрович наголосив, що в рамках Другої світової війни польсько-українське протистояння розгорнулося війною між народами.

«У конфлікті обидві сторони чинили воєнні злочини. Вбивали українці, але вбивали і українців. Вбивали поляків, але вбивали і поляки. Вбивали захищаючись, але також вбивали і невинних. Вбивали вірячи в свої ідеали, а також не сповідуючи жодних ідей», - наголосив він.

Директор Українського інституту національної пам'яті закликав пам'ятати і вшановувати пам'ять усіх жертв конфлікту та не продовжувати протистояння нині.
Грабували і розстрілювали: на Волині вшанували жертв польсько-українського конфлікту. ФОТО
Грабували і розстрілювали: на Волині вшанували жертв польсько-українського конфлікту. ФОТО
Грабували і розстрілювали: на Волині вшанували жертв польсько-українського конфлікту. ФОТО
Грабували і розстрілювали: на Волині вшанували жертв польсько-українського конфлікту. ФОТО
Грабували і розстрілювали: на Волині вшанували жертв польсько-українського конфлікту. ФОТО
Грабували і розстрілювали: на Волині вшанували жертв польсько-українського конфлікту. ФОТО
Грабували і розстрілювали: на Волині вшанували жертв польсько-українського конфлікту. ФОТО
Грабували і розстрілювали: на Волині вшанували жертв польсько-українського конфлікту. ФОТО
Грабували і розстрілювали: на Волині вшанували жертв польсько-українського конфлікту. ФОТО
Грабували і розстрілювали: на Волині вшанували жертв польсько-українського конфлікту. ФОТО
Грабували і розстрілювали: на Волині вшанували жертв польсько-українського конфлікту. ФОТО
Грабували і розстрілювали: на Волині вшанували жертв польсько-українського конфлікту. ФОТО
Грабували і розстрілювали: на Волині вшанували жертв польсько-українського конфлікту. ФОТО
Грабували і розстрілювали: на Волині вшанували жертв польсько-українського конфлікту. ФОТО
Грабували і розстрілювали: на Волині вшанували жертв польсько-українського конфлікту. ФОТО
Грабували і розстрілювали: на Волині вшанували жертв польсько-українського конфлікту. ФОТО
Грабували і розстрілювали: на Волині вшанували жертв польсько-українського конфлікту. ФОТО
Грабували і розстрілювали: на Волині вшанували жертв польсько-українського конфлікту. ФОТО
Грабували і розстрілювали: на Волині вшанували жертв польсько-українського конфлікту. ФОТО
Грабували і розстрілювали: на Волині вшанували жертв польсько-українського конфлікту. ФОТО
Грабували і розстрілювали: на Волині вшанували жертв польсько-українського конфлікту. ФОТО
Грабували і розстрілювали: на Волині вшанували жертв польсько-українського конфлікту. ФОТО
Грабували і розстрілювали: на Волині вшанували жертв польсько-українського конфлікту. ФОТО
Грабували і розстрілювали: на Волині вшанували жертв польсько-українського конфлікту. ФОТО
Грабували і розстрілювали: на Волині вшанували жертв польсько-українського конфлікту. ФОТО
Грабували і розстрілювали: на Волині вшанували жертв польсько-українського конфлікту. ФОТО
Грабували і розстрілювали: на Волині вшанували жертв польсько-українського конфлікту. ФОТО
Грабували і розстрілювали: на Волині вшанували жертв польсько-українського конфлікту. ФОТО
Грабували і розстрілювали: на Волині вшанували жертв польсько-українського конфлікту. ФОТО
Грабували і розстрілювали: на Волині вшанували жертв польсько-українського конфлікту. ФОТО
Грабували і розстрілювали: на Волині вшанували жертв польсько-українського конфлікту. ФОТО
Грабували і розстрілювали: на Волині вшанували жертв польсько-українського конфлікту. ФОТО
Грабували і розстрілювали: на Волині вшанували жертв польсько-українського конфлікту. ФОТО
Грабували і розстрілювали: на Волині вшанували жертв польсько-українського конфлікту. ФОТО
Грабували і розстрілювали: на Волині вшанували жертв польсько-українського конфлікту. ФОТО
Грабували і розстрілювали: на Волині вшанували жертв польсько-українського конфлікту. ФОТО
Грабували і розстрілювали: на Волині вшанували жертв польсько-українського конфлікту. ФОТО
Грабували і розстрілювали: на Волині вшанували жертв польсько-українського конфлікту. ФОТО
Грабували і розстрілювали: на Волині вшанували жертв польсько-українського конфлікту. ФОТО
Грабували і розстрілювали: на Волині вшанували жертв польсько-українського конфлікту. ФОТО
Грабували і розстрілювали: на Волині вшанували жертв польсько-українського конфлікту. ФОТО
Грабували і розстрілювали: на Волині вшанували жертв польсько-українського конфлікту. ФОТО
Грабували і розстрілювали: на Волині вшанували жертв польсько-українського конфлікту. ФОТО
Грабували і розстрілювали: на Волині вшанували жертв польсько-українського конфлікту. ФОТО
Грабували і розстрілювали: на Волині вшанували жертв польсько-українського конфлікту. ФОТО
Грабували і розстрілювали: на Волині вшанували жертв польсько-українського конфлікту. ФОТО
Грабували і розстрілювали: на Волині вшанували жертв польсько-українського конфлікту. ФОТО


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Теги: Друга світова війна, вшанування, Павло Розенко, Володимир В'ятрович, Рудка Козинська
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