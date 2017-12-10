Лобове зіткнення під Луцьком: не розминулись ВАЗ і Skoda. ФОТО
Сьогодні, 11:51
Поблизу Луцька у селі Зміїнець біля ресторану "Добра хата" трапилась дорожньо-транспортна пригода за участі двох автівок ВАЗ-2106 і Skoda.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці події.
Інцидент трпапився сьогодні, 7 липня, близько 11:30.
За попередньою інформацією автівки зіткнулись лоб в лоб. На місці події працюють рятувальники, швидка і поліція.
Очевидці розповіли, що в аварії є постраждалі.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці події.
Інцидент трпапився сьогодні, 7 липня, близько 11:30.
За попередньою інформацією автівки зіткнулись лоб в лоб. На місці події працюють рятувальники, швидка і поліція.
Очевидці розповіли, що в аварії є постраждалі.
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