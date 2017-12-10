Лобове зіткнення під Луцьком: не розминулись ВАЗ і Skoda. ФОТО





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці події.



Інцидент трпапився сьогодні, 7 липня, близько 11:30.



За попередньою інформацією автівки зіткнулись лоб в лоб. На місці події працюють рятувальники, швидка і поліція.



Очевидці розповіли, що в аварії є постраждалі.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Поблизу Луцька у селі Зміїнець біля ресторану "Добра хата" трапилась дорожньо-транспортна пригода за участі двох автівок ВАЗ-2106 і Skoda.Про цеповідомили очевидці події.Інцидент трпапився сьогодні, 7 липня, близько 11:30.За попередньою інформацією автівки зіткнулись лоб в лоб. На місці події працюють рятувальники, швидка і поліція.Очевидці розповіли, що в аварії є постраждалі.

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