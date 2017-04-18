Волиняни «пофестивалили» у Хрінниках з марихуаною та амфетаміном
Сьогодні, 11:30
У селі Хрінники, де днями відбувся фестиваль AQUA DJ Parade, затримали кількох волинян з наркотиками.
П’ять фактів незаконного зберігання наркотиків зареєстрували сьомого липня, - повідомили у прес-службі рівненської поліції.
У 25-ти та 21-річних мешканців Луцька вилучили амфетамін, у 20-ти та 34-річних жителів обласних центрів — пакетики з метамфетаміном.
Вже 8 липня у 18-річного відпочивальника з Луцька поліцейські вилучили марихуану, а у 24-річного волинянина — метамфетамін.
З усіма фактами незаконного зберігання наркотиків відкриті кримінальні провадження за частиною 1 статті 309 Кримінального кодексу України. Усе вилучене відправили на експертизу. Санкція статті передбачає відповідальність у виді позбавлення волі на строк до трьох років.
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П’ять фактів незаконного зберігання наркотиків зареєстрували сьомого липня, - повідомили у прес-службі рівненської поліції.
У 25-ти та 21-річних мешканців Луцька вилучили амфетамін, у 20-ти та 34-річних жителів обласних центрів — пакетики з метамфетаміном.
Вже 8 липня у 18-річного відпочивальника з Луцька поліцейські вилучили марихуану, а у 24-річного волинянина — метамфетамін.
З усіма фактами незаконного зберігання наркотиків відкриті кримінальні провадження за частиною 1 статті 309 Кримінального кодексу України. Усе вилучене відправили на експертизу. Санкція статті передбачає відповідальність у виді позбавлення волі на строк до трьох років.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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