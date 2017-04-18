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Волиняни «пофестивалили» у Хрінниках з марихуаною та амфетаміном

Волиняни «пофестивалили» у Хрінниках з марихуаною та амфетаміном
У селі Хрінники, де днями відбувся фестиваль AQUA DJ Parade, затримали кількох волинян з наркотиками.

П’ять фактів незаконного зберігання наркотиків зареєстрували сьомого липня, - повідомили у прес-службі рівненської поліції.

У 25-ти та 21-річних мешканців Луцька вилучили амфетамін, у 20-ти та 34-річних жителів обласних центрів — пакетики з метамфетаміном.

Вже 8 липня у 18-річного відпочивальника з Луцька поліцейські вилучили марихуану, а у 24-річного волинянина — метамфетамін.

З усіма фактами незаконного зберігання наркотиків відкриті кримінальні провадження за частиною 1 статті 309 Кримінального кодексу України. Усе вилучене відправили на експертизу. Санкція статті передбачає відповідальність у виді позбавлення волі на строк до трьох років.

Волиняни «пофестивалили» у Хрінниках з марихуаною та амфетаміном

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Теги: наркотики, кримінал, поліція
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