Волиняни «пофестивалили» у Хрінниках з марихуаною та амфетаміном





П’ять фактів незаконного зберігання наркотиків зареєстрували сьомого липня, - повідомили у прес-службі рівненської поліції.



У 25-ти та 21-річних мешканців Луцька вилучили амфетамін, у 20-ти та 34-річних жителів обласних центрів — пакетики з метамфетаміном.



Вже 8 липня у 18-річного відпочивальника з Луцька поліцейські вилучили марихуану, а у 24-річного волинянина — метамфетамін.



З усіма фактами незаконного зберігання наркотиків відкриті кримінальні провадження за частиною 1 статті 309 Кримінального кодексу України. Усе вилучене відправили на експертизу. Санкція статті передбачає відповідальність у виді позбавлення волі на строк до трьох років.





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