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У центрі Луцька – «тягучка» через аварію. ФОТО

У центрі Луцька – «тягучка» через аварію. ФОТО
У Луцьку на вулиці Винниченка через зіткнення двох автівок утворилася «тягучка».

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці події.

Відомо, що аварія сталася за участю "іномарок" Citroën і Hyundai. Обидві автівки зазнали незначних пошкоджень. Постраждалих в аварії немає.

Через ДТП утворилася "тягучка" в бік центру.

У центрі Луцька – «тягучка» через аварію. ФОТО
У центрі Луцька – «тягучка» через аварію. ФОТО
У центрі Луцька – «тягучка» через аварію. ФОТО

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Теги: затор, аварія, ДТП, Луцьк
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