У центрі Луцька – «тягучка» через аварію. ФОТО





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці події.



Відомо, що аварія сталася за участю "іномарок" Citroën і Hyundai. Обидві автівки зазнали незначних пошкоджень. Постраждалих в аварії немає.



Через ДТП утворилася "тягучка" в бік центру.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на вулиці Винниченка через зіткнення двох автівок утворилася «тягучка».Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці події.Відомо, що аварія сталася за участю "іномарок" Citroën і Hyundai. Обидві автівки зазнали незначних пошкоджень. Постраждалих в аварії немає.Через ДТП утворилася "тягучка" в бік центру.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію