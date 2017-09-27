У центрі Луцька – «тягучка» через аварію. ФОТО
Сьогодні, 15:33
У Луцьку на вулиці Винниченка через зіткнення двох автівок утворилася «тягучка».
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці події.
Відомо, що аварія сталася за участю "іномарок" Citroën і Hyundai. Обидві автівки зазнали незначних пошкоджень. Постраждалих в аварії немає.
Через ДТП утворилася "тягучка" в бік центру.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці події.
Відомо, що аварія сталася за участю "іномарок" Citroën і Hyundai. Обидві автівки зазнали незначних пошкоджень. Постраждалих в аварії немає.
Через ДТП утворилася "тягучка" в бік центру.
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