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Щоб ближче до людей: у Луцьку відкрили станцію «швидкої». ФОТО

Щоб ближче до людей: у Луцьку відкрили станцію «швидкої». ФОТО
У Луцьку на вулиці Гордіюк відкрили пункт тимчасового базування бригад екстреної медичної допомоги комунального закладу «Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф».

Його відкриття відбулося 9 липня у приміщенні амбулаторії загальної практики-сімейної медицини №5 комунального закладу «Луцький центр первинної медико-санітарної допомоги №2».

Відомо, що ремонтні роботи для облаштування станції "швидкої" обійшлися міському бюджету у 254 тисячі гривень.

Під час відкриття зауважили, що пункт тимчасового базування саме у цій локації дозволить наблизити екстрену медичну допомогу до мешканців прилеглих вулиць та забезпечить дотримання десятихвилинного нормативу доїзду медиків.

Тож 9 липня урочисто перерізали стрічку та побажали медикам успішної роботи і невеликої кількості викликів.

Щоб ближче до людей: у Луцьку відкрили станцію «швидкої». ФОТО
Щоб ближче до людей: у Луцьку відкрили станцію «швидкої». ФОТО
Щоб ближче до людей: у Луцьку відкрили станцію «швидкої». ФОТО
Щоб ближче до людей: у Луцьку відкрили станцію «швидкої». ФОТО
Щоб ближче до людей: у Луцьку відкрили станцію «швидкої». ФОТО
Щоб ближче до людей: у Луцьку відкрили станцію «швидкої». ФОТО
Щоб ближче до людей: у Луцьку відкрили станцію «швидкої». ФОТО
Щоб ближче до людей: у Луцьку відкрили станцію «швидкої». ФОТО
Щоб ближче до людей: у Луцьку відкрили станцію «швидкої». ФОТО
Щоб ближче до людей: у Луцьку відкрили станцію «швидкої». ФОТО
Щоб ближче до людей: у Луцьку відкрили станцію «швидкої». ФОТО
Щоб ближче до людей: у Луцьку відкрили станцію «швидкої». ФОТО
Щоб ближче до людей: у Луцьку відкрили станцію «швидкої». ФОТО
Щоб ближче до людей: у Луцьку відкрили станцію «швидкої». ФОТО
Щоб ближче до людей: у Луцьку відкрили станцію «швидкої». ФОТО
Щоб ближче до людей: у Луцьку відкрили станцію «швидкої». ФОТО

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Теги: Відкриття, швидка медична допомога
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