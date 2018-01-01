Щоб ближче до людей: у Луцьку відкрили станцію «швидкої». ФОТО
Сьогодні, 16:09
У Луцьку на вулиці Гордіюк відкрили пункт тимчасового базування бригад екстреної медичної допомоги комунального закладу «Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф».
Його відкриття відбулося 9 липня у приміщенні амбулаторії загальної практики-сімейної медицини №5 комунального закладу «Луцький центр первинної медико-санітарної допомоги №2».
Відомо, що ремонтні роботи для облаштування станції "швидкої" обійшлися міському бюджету у 254 тисячі гривень.
Під час відкриття зауважили, що пункт тимчасового базування саме у цій локації дозволить наблизити екстрену медичну допомогу до мешканців прилеглих вулиць та забезпечить дотримання десятихвилинного нормативу доїзду медиків.
Тож 9 липня урочисто перерізали стрічку та побажали медикам успішної роботи і невеликої кількості викликів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Його відкриття відбулося 9 липня у приміщенні амбулаторії загальної практики-сімейної медицини №5 комунального закладу «Луцький центр первинної медико-санітарної допомоги №2».
Відомо, що ремонтні роботи для облаштування станції "швидкої" обійшлися міському бюджету у 254 тисячі гривень.
Під час відкриття зауважили, що пункт тимчасового базування саме у цій локації дозволить наблизити екстрену медичну допомогу до мешканців прилеглих вулиць та забезпечить дотримання десятихвилинного нормативу доїзду медиків.
Тож 9 липня урочисто перерізали стрічку та побажали медикам успішної роботи і невеликої кількості викликів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Щоб ближче до людей: у Луцьку відкрили станцію «швидкої». ФОТО
Сьогодні, 16:09
На Волині посадовцю-хабарнику «дали» 17 тисяч штрафу
Сьогодні, 16:06
У Луцьку на Богдана Хмельницього водій їхав «проти шерсті»
Сьогодні, 16:02
«Допоможіть звільнитися від цього жаху»: просять обмежити роботу луцького «Карабаса-Барабаса»
Сьогодні, 15:57