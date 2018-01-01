Щоб ближче до людей: у Луцьку відкрили станцію «швидкої». ФОТО





Його відкриття відбулося 9 липня у приміщенні амбулаторії загальної практики-сімейної медицини №5 комунального закладу «Луцький центр первинної медико-санітарної допомоги №2».



Відомо, що ремонтні роботи для облаштування станції "швидкої" обійшлися міському бюджету у 254 тисячі гривень.



Під час відкриття зауважили, що пункт тимчасового базування саме у цій локації дозволить наблизити екстрену медичну допомогу до мешканців прилеглих вулиць та забезпечить дотримання десятихвилинного нормативу доїзду медиків.



Тож 9 липня урочисто перерізали стрічку та побажали медикам успішної роботи і невеликої кількості викликів.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на вулиці Гордіюк відкрили пункт тимчасового базування бригад екстреної медичної допомоги комунального закладу «Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф».Його відкриття відбулося 9 липня у приміщенні амбулаторії загальної практики-сімейної медицини №5 комунального закладу «Луцький центр первинної медико-санітарної допомоги №2».Відомо, що ремонтні роботи для облаштування станції "швидкої" обійшлися міському бюджету у 254 тисячі гривень.Під час відкриття зауважили, що пункт тимчасового базування саме у цій локації дозволить наблизити екстрену медичну допомогу до мешканців прилеглих вулиць та забезпечить дотримання десятихвилинного нормативу доїзду медиків.Тож 9 липня урочисто перерізали стрічку та побажали медикам успішної роботи і невеликої кількості викликів.

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