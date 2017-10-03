У Луцьку на Богдана Хмельницього водій їхав «проти шерсті»





Про це повідомили на сторінці "НСТУ - телеканал "Нова Волинь" у Facebook.



"Так у Луцьку на вулиці Богдана Хмельницького, де односторонній рух, декотрі їздять в протилежному напрямку..." - йдеться у дописі.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку побачили водія-порушника, який їхав вулицею Богдана Хмельницього у протилежному від одностороннього руху напрямку.Про це повідомили на сторінці "НСТУ - телеканал "Нова Волинь" у Facebook."Так у Луцьку на вулиці Богдана Хмельницького, де односторонній рух, декотрі їздять в протилежному напрямку..." - йдеться у дописі.Якщо у вас відео відображається не в повному розмірі, його можна переглянути ТУТ

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