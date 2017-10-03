У Луцьку на Богдана Хмельницього водій їхав «проти шерсті»
Сьогодні, 16:02
У Луцьку побачили водія-порушника, який їхав вулицею Богдана Хмельницього у протилежному від одностороннього руху напрямку.
Про це повідомили на сторінці "НСТУ - телеканал "Нова Волинь" у Facebook.
"Так у Луцьку на вулиці Богдана Хмельницького, де односторонній рух, декотрі їздять в протилежному напрямку..." - йдеться у дописі.
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Про це повідомили на сторінці "НСТУ - телеканал "Нова Волинь" у Facebook.
"Так у Луцьку на вулиці Богдана Хмельницького, де односторонній рух, декотрі їздять в протилежному напрямку..." - йдеться у дописі.
Якщо у вас відео відображається не в повному розмірі, його можна переглянути ТУТ
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