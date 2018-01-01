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На Волині автомобіль злетів з дороги: загинув чоловік. ФОТО

На Волині автомобіль злетів з дороги: загинув чоловік. ФОТО
Поблизу села Холопичі Локачинського району іномарка злетіла з дороги. Внаслідок ДТП загинув один із чоловіків, які перебували в авто.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці події.

Інцидент трапився 10 липня, близько 05:00.

Автомобіль їхав на високій швидкості. Водій не впорався з керуванням та злетів з дороги.

У коментарі для агентства в прес-службі ГУНП у Волинській області повідомили, що один із чоловіків загинув, іншого - госпіталізували.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.

Деталі - згодом.
На Волині автомобіль злетів з дороги: загинув чоловік. ФОТО
На Волині автомобіль злетів з дороги: загинув чоловік. ФОТО
На Волині автомобіль злетів з дороги: загинув чоловік. ФОТО
На Волині автомобіль злетів з дороги: загинув чоловік. ФОТО
На Волині автомобіль злетів з дороги: загинув чоловік. ФОТО

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Теги: аварія, ДТП, Волинь
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