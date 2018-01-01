На Волині автомобіль злетів з дороги: загинув чоловік. ФОТО





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці події.



Інцидент трапився 10 липня, близько 05:00.



Автомобіль їхав на високій швидкості. Водій не впорався з керуванням та злетів з дороги.



У коментарі для агентства в прес-службі ГУНП у Волинській області повідомили, що один із чоловіків загинув, іншого - госпіталізували.



Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.



Деталі - згодом.



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