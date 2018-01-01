На Волині автомобіль злетів з дороги: загинув чоловік. ФОТО
Сьогодні, 10:25
Поблизу села Холопичі Локачинського району іномарка злетіла з дороги. Внаслідок ДТП загинув один із чоловіків, які перебували в авто.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці події.
Інцидент трапився 10 липня, близько 05:00.
Автомобіль їхав на високій швидкості. Водій не впорався з керуванням та злетів з дороги.
У коментарі для агентства в прес-службі ГУНП у Волинській області повідомили, що один із чоловіків загинув, іншого - госпіталізували.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.
Деталі - згодом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці події.
Інцидент трапився 10 липня, близько 05:00.
Автомобіль їхав на високій швидкості. Водій не впорався з керуванням та злетів з дороги.
У коментарі для агентства в прес-службі ГУНП у Волинській області повідомили, що один із чоловіків загинув, іншого - госпіталізували.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.
Деталі - згодом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
На купівлю житла атовцям з Волині виділили 20 мільйонів гривень
Сьогодні, 10:42
Повідомили, які громади на Волині заробляють найбільше
Сьогодні, 10:30
На Волині автомобіль злетів з дороги: загинув чоловік. ФОТО
Сьогодні, 10:25