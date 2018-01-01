На Волині 6 громад не передбачили гроші на випадок надзвичайних ситуацій

Шість волинських громад не створили резервний фонд на випадок надзвичайних ситуацій.Про це йшлося у вівторок, 10 липня, під час оперативної наради в ОДА.Не передбачили грошей у Смолигівській, Дубівській, Поворській, Дубечненській, Сереховичівській, Смідинській громадах.«У літній період може не бути можливості оперативно зібрати депутатів, а цей фонд дозволить вирішити надзвичайні ситуації», - зауважив директор департаменту фінансівГолова Волинської ОДА Олександр Савченко доручив розібратися з ситуацією.«Або вони не розуміють важливість створення резервів, або це халатність», - підсумував Савченко.