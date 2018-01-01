На Волині 6 громад не передбачили гроші на випадок надзвичайних ситуацій
Сьогодні, 10:50
Шість волинських громад не створили резервний фонд на випадок надзвичайних ситуацій.
Про це йшлося у вівторок, 10 липня, під час оперативної наради в ОДА.
Не передбачили грошей у Смолигівській, Дубівській, Поворській, Дубечненській, Сереховичівській, Смідинській громадах.
«У літній період може не бути можливості оперативно зібрати депутатів, а цей фонд дозволить вирішити надзвичайні ситуації», - зауважив директор департаменту фінансів Ігор Никитюк.
Голова Волинської ОДА Олександр Савченко доручив розібратися з ситуацією.
«Або вони не розуміють важливість створення резервів, або це халатність», - підсумував Савченко.
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Про це йшлося у вівторок, 10 липня, під час оперативної наради в ОДА.
Не передбачили грошей у Смолигівській, Дубівській, Поворській, Дубечненській, Сереховичівській, Смідинській громадах.
«У літній період може не бути можливості оперативно зібрати депутатів, а цей фонд дозволить вирішити надзвичайні ситуації», - зауважив директор департаменту фінансів Ігор Никитюк.
Голова Волинської ОДА Олександр Савченко доручив розібратися з ситуацією.
«Або вони не розуміють важливість створення резервів, або це халатність», - підсумував Савченко.
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