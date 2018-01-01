Волиняни вирішуватимуть, кого з недобросовісних бізнесменів потрібно покарати
Сьогодні, 11:04
На Волині створять «гарячу лінію» для скарг громадян на недобросовісних бізнесменів.
Про це йшлося у вівторок, 10 липня, під час оперативної наради в ОДА.
«Населення нас повідомить про Глитаїв, або ж Павуків, яких ненавидять люди. Це можуть бути керівники якихось підприємств. Тобто треба покарати тих, кого хоче покарати народ», - зауважив голова ОДА Олександр Савченко.
Він додав, що таким чином визначать рейтинг бізнесменів, якими найбільше незадоволені волиняни, та законними методами вплинуть на їх роботу.
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Про це йшлося у вівторок, 10 липня, під час оперативної наради в ОДА.
«Населення нас повідомить про Глитаїв, або ж Павуків, яких ненавидять люди. Це можуть бути керівники якихось підприємств. Тобто треба покарати тих, кого хоче покарати народ», - зауважив голова ОДА Олександр Савченко.
Він додав, що таким чином визначать рейтинг бізнесменів, якими найбільше незадоволені волиняни, та законними методами вплинуть на їх роботу.
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