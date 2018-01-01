Польська художниця створювала декорації для луцького театру

Ядвіга Пшерадська-Єнджиєвська, 1930-ті роки

Автопортрет. Автор Ядвіга Пшерадська-Єнджиєвська, 1930-ті роки

Річкове судно. Автор Ядвіга Пшерадська-Єнджиєвська, 1930-ті роки

Ринок в Вишнівці. Автор Ядвіга Пшерадська-Єнджиєвська, 1930-ті роки

Ангели біля бару. Автор Ядвіга Пшерадська-Єнджиєвська, 1930-ті роки

Художники малюють декорації до Волинських Торгів в Рівному, сидить Ядвіга Пшерадська-Єнджиєвська, 1930-ті роки

У публікаціїми знайомили читачівіз прізвищами відомих акторів, які працювали на сцені луцького театру у міжвоєнний період.Нашу увагу привернули світлини, на яких були зображені декорації та костюми луцьких акторів, адже вони нічим не поступались столичним. Хто їх автор? В процесі пошуків виявилось, що одним із них була така собі талановита художниця, яка з 1931 до 1938 року проживала в місті Луцьку і безпосередньо працювала в Волинському театрі іменіЯдвіга Пшерадська-Єнджиєвська переїхала до Луцька разом із своїм чоловіком Олександром, який теж працював над створенням костюмів для виступів луцьких акторів.Спочатку Ядвіга займалась лише костюмами, але потім справа дійшла й до декорації сцени для різних вистав. Також під час Волинських Торгів у Рівному її було запрошено в якості художника декорацій.Працюючи в Луцьку, Ядвіга не полишала основну справу свого життя – малювання. Саме в нашому місті вона створила одні з кращих своїх картин, які зображують тогочасне міське життя, можливо вони були змальовані саме з Луцька.Пізніше художниця була запрошена на роботу до міста Бидгощ, де також створювала костюми та декорації для сцени місцевого театру.Ядвіга Пшерадська-Єнджиєвська прославилась як художниця. Її роботи виставлялись в галереях Парижу, Лондона, Бухареста, Будапешта, Ріо-де-Женейро та Мельбурна. Приємно, що кращі із своїх полотен вона створила в 1930-х роках, коли проживала в Луцьку.Źródło: Almanach Sceny Polskiej 1982/83. Tom XXIV. Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1987.Текст:Джерело фото: бібліотека Polona