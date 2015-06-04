У Луцьку в Кічкарівських ставках – масова загибель риби

У Луцьку в ставках, які місцеві називають Кічкарівкою, масово загинула та поспливала риба.Про цеповідомили очевидці.Відомо, що на поверхні водойми побачили величезну кількість мертвої риби, тож люди забили на сполох і повідомили екологічну інспекцію.Як повідомив очільник начальник Державної екологічної інспекції у Волинській області, одразу ж утворили комісію у складі еконіспекції, представників Держпрожспоживслужби та інших фахівців, які взяли проби води у ставках, а також зразки мертвої риби, аби з’ясувати причину загибелі.За словами Олександра Ткачука, розглядають дві ймовірні причини загибелі риби: її могли або заглушити електровудкою, або отруїти певними хімічними речовинами. Але, за словами еколога, кожна з цих причин – малоймовірна.«Кисень у воді в нормі. Навіть перевищує норму, тому задушитися риба не могла. Нітратів теж немає. Є перевищення по азото-омонійній групі. Ймовірно, з прилеглих будинків є несанкціоновані врізки каналізації у водойму. Але цене могло спричинити раптову і масову загибель риби», - сказав Ткачук.Він додав, що екоінспекція рекомендуватиме Луцькій міській раді вжити заходів щодо розчищення водойми, оскільки там чимало водоростей, які «поїдають» кисень, а також є ймовірність того, у воду місцеві зливають каналізацію.У Волинському рибоохоронному патрулі ж розповіли, що навряд причиною загибелі риби були електровудки. Мовляв, електровудка діє локально, у певному радіусі.Тож наразі чекають результатів дослідження мертвої риби Держпродспоживслужбою.