У Луцьку в Кічкарівських ставках – масова загибель риби
Сьогодні, 12:08
У Луцьку в ставках, які місцеві називають Кічкарівкою, масово загинула та поспливала риба.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.
Відомо, що на поверхні водойми побачили величезну кількість мертвої риби, тож люди забили на сполох і повідомили екологічну інспекцію.
Як повідомив очільник начальник Державної екологічної інспекції у Волинській області Олександр Ткачук, одразу ж утворили комісію у складі еконіспекції, представників Держпрожспоживслужби та інших фахівців, які взяли проби води у ставках, а також зразки мертвої риби, аби з’ясувати причину загибелі.
За словами Олександра Ткачука, розглядають дві ймовірні причини загибелі риби: її могли або заглушити електровудкою, або отруїти певними хімічними речовинами. Але, за словами еколога, кожна з цих причин – малоймовірна.
«Кисень у воді в нормі. Навіть перевищує норму, тому задушитися риба не могла. Нітратів теж немає. Є перевищення по азото-омонійній групі. Ймовірно, з прилеглих будинків є несанкціоновані врізки каналізації у водойму. Але цене могло спричинити раптову і масову загибель риби», - сказав Ткачук.
Він додав, що екоінспекція рекомендуватиме Луцькій міській раді вжити заходів щодо розчищення водойми, оскільки там чимало водоростей, які «поїдають» кисень, а також є ймовірність того, у воду місцеві зливають каналізацію.
У Волинському рибоохоронному патрулі ж розповіли, що навряд причиною загибелі риби були електровудки. Мовляв, електровудка діє локально, у певному радіусі.
Тож наразі чекають результатів дослідження мертвої риби Держпродспоживслужбою.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.
Відомо, що на поверхні водойми побачили величезну кількість мертвої риби, тож люди забили на сполох і повідомили екологічну інспекцію.
Як повідомив очільник начальник Державної екологічної інспекції у Волинській області Олександр Ткачук, одразу ж утворили комісію у складі еконіспекції, представників Держпрожспоживслужби та інших фахівців, які взяли проби води у ставках, а також зразки мертвої риби, аби з’ясувати причину загибелі.
За словами Олександра Ткачука, розглядають дві ймовірні причини загибелі риби: її могли або заглушити електровудкою, або отруїти певними хімічними речовинами. Але, за словами еколога, кожна з цих причин – малоймовірна.
«Кисень у воді в нормі. Навіть перевищує норму, тому задушитися риба не могла. Нітратів теж немає. Є перевищення по азото-омонійній групі. Ймовірно, з прилеглих будинків є несанкціоновані врізки каналізації у водойму. Але цене могло спричинити раптову і масову загибель риби», - сказав Ткачук.
Він додав, що екоінспекція рекомендуватиме Луцькій міській раді вжити заходів щодо розчищення водойми, оскільки там чимало водоростей, які «поїдають» кисень, а також є ймовірність того, у воду місцеві зливають каналізацію.
У Волинському рибоохоронному патрулі ж розповіли, що навряд причиною загибелі риби були електровудки. Мовляв, електровудка діє локально, у певному радіусі.
Тож наразі чекають результатів дослідження мертвої риби Держпродспоживслужбою.
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