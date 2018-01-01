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Як волинські лісівники дбають про майбутній ліс. ВІДЕО

Як волинські лісівники дбають про майбутній ліс. ВІДЕО
Показали, як шацькі лісівники дбають про волинські ліси.

Про це йдеться у сюжеті Сфера ТВ, повідомили у прес-службі Волинського ОУЛМГ.

Щоб сіянці та саджанці, посаджені навесні на зрубах, прижилися і стали спочатку молодим та здоровим, а згодом дорослим і якісним лісом, лісівники працюють на ділянках практично цілий рік. І від періоду створення лісових культур до часу стиглості лісу минають десятки років. Років нелегкої ретельної праці.

Саджанці сосен, беріз та дерев висаджують практично відразу. Але на цьому робота не закінчується.

«На сьогодні даним культурам - 5 років. Цього року проводимо останній лісівничий догляд. Також проводилися два рази догляди кущорізом», - зазначив головний лісничий ДП Шацького УДЛГ Микола Кузнєцов.

Лісівники запевняють - належно дбають про ліси як сталі, так і ті, які лише приживаються. То ж з впевненістю можна сказати, що Волинь і в майбутньому буде з лісом.


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Теги: ліс, Волинь, Шацьк, лісівники
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