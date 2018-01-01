Жорстоко побили волинянина за відмову пригостити пивом





Про це йдеться у



Як стало відомо під час судового розгляду, інцидент трапився в грудні 2017 року. У нічному клубі «Кіно» у Ковелі між відпочивальниками стався конфлікт. Чоловік відмовився пригостити іншого пивом. Після цього його попросили «вийти поговорити». Після нетривалих «розбірок» конфлікт згас.



Однак, у захмелілій голові одного з хлопців зародилася думка відібрати гроші у чоловіка, який відмовився пригощати пивом.



Тож коли потерпілий пішов із клубу, його наздогнала група нападників, повалила на землю і жорстоко побила. У жертви зловмисники відібрали 7 тисяч гривень і телефон.



Поліція затримали двох нападників, які постали перед судом. Оскільки вони компенсували заподіяні збитки та провідували постраждалого в лікарні, суд врахував це серед пом’якшувальних обставин.



Обох підсудних визнали винними та засудили до 4-4,5 року позбавлення волі умовно.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Біля нічного клубу в Ковелі побили чоловіка, який відмовився пригостити пивом кривдників.Про це йдеться у вироку Ковельського міськрайонного суду.Як стало відомо під час судового розгляду, інцидент трапився в грудні 2017 року. У нічному клубі «Кіно» у Ковелі між відпочивальниками стався конфлікт. Чоловік відмовився пригостити іншого пивом. Після цього його попросили «вийти поговорити». Після нетривалих «розбірок» конфлікт згас.Однак, у захмелілій голові одного з хлопців зародилася думка відібрати гроші у чоловіка, який відмовився пригощати пивом.Тож коли потерпілий пішов із клубу, його наздогнала група нападників, повалила на землю і жорстоко побила. У жертви зловмисники відібрали 7 тисяч гривень і телефон.Поліція затримали двох нападників, які постали перед судом. Оскільки вони компенсували заподіяні збитки та провідували постраждалого в лікарні, суд врахував це серед пом’якшувальних обставин.Обох підсудних визнали винними та засудили до 4-4,5 року позбавлення волі умовно.

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