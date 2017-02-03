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Хлопець, який втік з притулку на Волині, робить це не вперше

Хлопець, який втік з притулку на Волині, робить це не вперше
16-річний Володимир Покальчук, котрий 11 липня втік із притулку для дітей у Рожищі, робить це не вперше.

Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost розповіла методист притулку Неля Прокопчук.

За словами Нелі Прокопчук, раніше Володимир Покальчук проживав у будинку сімейного типу, однак звідти юнак також утікав неодноразово.

«Він дитина вільної натури, ромської національності. Дорослий на свої літа хлопець, але втікає від усякого контролю. Раніше не раз тікав з будинку сімейного типу, де була хороша вихователька. Після цього хлопця відправили у Центр реабілітації, який він теж залишав. Згодом Володимир потрапив у притулок. Від нас він утік вперше. Своїм товаришам нічого не розповідав про наміри», - зауважила жінка.

Вона додала, що у попередні рази Володимир Покальчук після декількох днів відсутності сам повертався назад.

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Теги: розшук, хлопець
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