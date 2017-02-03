Хлопець, який втік з притулку на Волині, робить це не вперше
Сьогодні, 11:05
16-річний Володимир Покальчук, котрий 11 липня втік із притулку для дітей у Рожищі, робить це не вперше.
Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost розповіла методист притулку Неля Прокопчук.
За словами Нелі Прокопчук, раніше Володимир Покальчук проживав у будинку сімейного типу, однак звідти юнак також утікав неодноразово.
«Він дитина вільної натури, ромської національності. Дорослий на свої літа хлопець, але втікає від усякого контролю. Раніше не раз тікав з будинку сімейного типу, де була хороша вихователька. Після цього хлопця відправили у Центр реабілітації, який він теж залишав. Згодом Володимир потрапив у притулок. Від нас він утік вперше. Своїм товаришам нічого не розповідав про наміри», - зауважила жінка.
Вона додала, що у попередні рази Володимир Покальчук після декількох днів відсутності сам повертався назад.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost розповіла методист притулку Неля Прокопчук.
За словами Нелі Прокопчук, раніше Володимир Покальчук проживав у будинку сімейного типу, однак звідти юнак також утікав неодноразово.
«Він дитина вільної натури, ромської національності. Дорослий на свої літа хлопець, але втікає від усякого контролю. Раніше не раз тікав з будинку сімейного типу, де була хороша вихователька. Після цього хлопця відправили у Центр реабілітації, який він теж залишав. Згодом Володимир потрапив у притулок. Від нас він утік вперше. Своїм товаришам нічого не розповідав про наміри», - зауважила жінка.
Вона додала, що у попередні рази Володимир Покальчук після декількох днів відсутності сам повертався назад.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У Луцькому зоопарку – нова пара закоханих пухнастиків
Сьогодні, 11:28
П'ятниця 13: що не можна робити у цей день
Сьогодні, 11:13
Хлопець, який втік з притулку на Волині, робить це не вперше
Сьогодні, 11:05
Волинянин серед білого дня вкрав велосипед
Сьогодні, 11:02
Літо у луцькому парку. ФОТО
Сьогодні, 10:50