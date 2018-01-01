У Луцьку буде їздити електробус





Про це повідомив директор ТОВ «Санрайз» Гневик Мирон, - пише



Луцький перевізник запевнив, що нині запровадження такого виду транспорту в місті ще в процесі і вирішуються технічні питання. До того ж, має ще прийти обладнання з Італії.



Вартість такого електробусу – комерційна таємниця.



Проїзд вартуватиме так, як і в звичайних маршрутках – 5 гривень. Електробус курсуватиме містом постійно.



Нагадаємо, ще у 2016 році екс-заступник Луцького міського голови Сергій Григоренко повідомляв, що в разі отримання Луцьком кредиту від Європейського інвестиційного банку у міській раді розглянуть можливість купівлі двох електробусів, однак цього не трапилося.



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