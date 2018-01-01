У Луцьку буде їздити електробус
Сьогодні, 14:05
У Луцьку з'явиться електробус. Вартість проїзду становитиме 5 гривень.
Про це повідомив директор ТОВ «Санрайз» Гневик Мирон, - пише Конкурент.
Луцький перевізник запевнив, що нині запровадження такого виду транспорту в місті ще в процесі і вирішуються технічні питання. До того ж, має ще прийти обладнання з Італії.
Вартість такого електробусу – комерційна таємниця.
Проїзд вартуватиме так, як і в звичайних маршрутках – 5 гривень. Електробус курсуватиме містом постійно.
Нагадаємо, ще у 2016 році екс-заступник Луцького міського голови Сергій Григоренко повідомляв, що в разі отримання Луцьком кредиту від Європейського інвестиційного банку у міській раді розглянуть можливість купівлі двох електробусів, однак цього не трапилося.
Головне фото - ілюстративне
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Про це повідомив директор ТОВ «Санрайз» Гневик Мирон, - пише Конкурент.
Луцький перевізник запевнив, що нині запровадження такого виду транспорту в місті ще в процесі і вирішуються технічні питання. До того ж, має ще прийти обладнання з Італії.
Вартість такого електробусу – комерційна таємниця.
Проїзд вартуватиме так, як і в звичайних маршрутках – 5 гривень. Електробус курсуватиме містом постійно.
Нагадаємо, ще у 2016 році екс-заступник Луцького міського голови Сергій Григоренко повідомляв, що в разі отримання Луцьком кредиту від Європейського інвестиційного банку у міській раді розглянуть можливість купівлі двох електробусів, однак цього не трапилося.
Головне фото - ілюстративне
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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