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Ковель на ретросвітлинах

Ковель на ретросвітлинах
Продовжуємо розпочате в попередній публікації Інформаційного агентства ВолиньPost під назвою «Ковель на фото 1915 року», проте сьогоднішні світлини належать авторству не австрійським та німецьким фотографам, а польським.

Усі світлини були зроблені в 1915 році в Ковелі та на його околицях. Це були не прості часи для волинського міста, адже тривала Перша світова війна.

Саме в результаті боїв 1915 року Ковель зазнав великих руйнувань. Багато будинків, цінних архітектурних пам'яток згоріло.
23 серпня 1915 року російські війська відступили, і місто зайняли австрійці.

Текст: Тетяна Яцечко-Блаженко

Джерело фото: Онлайн-бібліотека polona.pl
Ковель, 1915 р.
Ковель, 1915 р.
Ковель, 1915 р.
Ковель, 1915 р.
Ковель, 1915 р.
Ковель, 1915 р.
Ковель, 1915 р.
Ковель, 1915 р.
Ковель, 1915 р.
Ковель, 1915 р.
Дорогою до Ковеля, 1915 р.
Дорогою до Ковеля, 1915 р.
Дорогою до Ковеля, 1915 р.
Дорогою до Ковеля, 1915 р.
Річка Стохід, Ковельщина, 1915 р.
Річка Стохід, Ковельщина, 1915 р.
Річка Стохід, Ковельщина, 1915 р.
Річка Стохід, Ковельщина, 1915 р.

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Теги: історія, Ковель, ретро фото
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