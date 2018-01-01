Ковель на ретросвітлинах
Сьогодні, 19:13
Продовжуємо розпочате в попередній публікації Інформаційного агентства ВолиньPost під назвою «Ковель на фото 1915 року», проте сьогоднішні світлини належать авторству не австрійським та німецьким фотографам, а польським.
Усі світлини були зроблені в 1915 році в Ковелі та на його околицях. Це були не прості часи для волинського міста, адже тривала Перша світова війна.
Саме в результаті боїв 1915 року Ковель зазнав великих руйнувань. Багато будинків, цінних архітектурних пам'яток згоріло.
23 серпня 1915 року російські війська відступили, і місто зайняли австрійці.
Текст: Тетяна Яцечко-Блаженко
Джерело фото: Онлайн-бібліотека polona.pl
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Усі світлини були зроблені в 1915 році в Ковелі та на його околицях. Це були не прості часи для волинського міста, адже тривала Перша світова війна.
Саме в результаті боїв 1915 року Ковель зазнав великих руйнувань. Багато будинків, цінних архітектурних пам'яток згоріло.
23 серпня 1915 року російські війська відступили, і місто зайняли австрійці.
Текст: Тетяна Яцечко-Блаженко
Джерело фото: Онлайн-бібліотека polona.pl
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Коментарі 1
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