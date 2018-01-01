На Волині відстріляли майже 30 диких кабанів
Сьогодні, 20:10
За час виявлення африканської чуми свиней на Волині знайшли мертвими та відстріляли 14 диких кабанів.
Про це повідомляє ГУ Держпродспоживслужби у Волинській області.
Трупи відстріляних диких кабанів та тварин, що загинули, знищили з дотриманням вимогЮ а також повели дезинфекцію місць захоронення.
У зоні захисту відібрали біоматеріал у 13 диких кабанів, із яких 8 направили у Львівську регіональну державну лабораторію ветеринарної медицини. Результати дослідження – ДНК вірусу африканської чуми не виявили, 5 проб – у роботі.
Депопуляція диких кабанів на даний час проводиться в Любомльському (23 голови), Любешівському та Маневицькому районах по (2 голови). Усього відстрілено 27 голів.
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Про це повідомляє ГУ Держпродспоживслужби у Волинській області.
Трупи відстріляних диких кабанів та тварин, що загинули, знищили з дотриманням вимогЮ а також повели дезинфекцію місць захоронення.
У зоні захисту відібрали біоматеріал у 13 диких кабанів, із яких 8 направили у Львівську регіональну державну лабораторію ветеринарної медицини. Результати дослідження – ДНК вірусу африканської чуми не виявили, 5 проб – у роботі.
Депопуляція диких кабанів на даний час проводиться в Любомльському (23 голови), Любешівському та Маневицькому районах по (2 голови). Усього відстрілено 27 голів.
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