вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині відстріляли майже 30 диких кабанів

На Волині відстріляли майже 30 диких кабанів
За час виявлення африканської чуми свиней на Волині знайшли мертвими та відстріляли 14 диких кабанів.

Про це повідомляє ГУ Держпродспоживслужби у Волинській області.

Трупи відстріляних диких кабанів та тварин, що загинули, знищили з дотриманням вимогЮ а також повели дезинфекцію місць захоронення.

У зоні захисту відібрали біоматеріал у 13 диких кабанів, із яких 8 направили у Львівську регіональну державну лабораторію ветеринарної медицини. Результати дослідження – ДНК вірусу африканської чуми не виявили, 5 проб – у роботі.

Депопуляція диких кабанів на даний час проводиться в Любомльському (23 голови), Любешівському та Маневицькому районах по (2 голови). Усього відстрілено 27 голів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: африканська чума свиней, тварини
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
На зниклого в Афганістані волинянина чекає експертиза ДНК
У луцькому політесі «відгуділи» випускний. ФОТО
7 топових весільних фотографів Луцька
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Вокалісти з Волині - лауреати Міжнародного фестивалю
Сьогодні, 20:48
На Волині відстріляли майже 30 диких кабанів
Сьогодні, 20:10
Волинянина, який зник в Афганістані 30 років тому, повернули в Україну. ФОТО
Сьогодні, 20:08
На заміну ліхтарів у двох скверах Володимира витратили понад 1,5 мільйона гривень. ФОТО
Сьогодні, 19:34
Діставайте парасолі: погода в Луцьку на неділю, 15 липня
Сьогодні, 19:00
Схожі новини
На Волині від африканської чуми загинули дикі свині На Волині від африканської чуми загинули дикі свині
18 червень, 12:29
Яскраві ара та милі носухи: літній день у луцькому зоопарку. ФОТО Яскраві ара та милі носухи: літній день у луцькому зоопарку. ФОТО
06 липень, 20:29
Як у Луцькому зоопарку рятують покинуту пернату малечу Як у Луцькому зоопарку рятують покинуту пернату малечу
05 липень, 15:31
Дивовижна історія порятунку: у Луцьку мамою дикого каченяти стала курка Дивовижна історія порятунку: у Луцьку мамою дикого каченяти стала курка
02 липень, 11:32
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Вокалісти з Волині - лауреати Міжнародного фестивалю
Сьогодні, 20:48
 0
На Волині відстріляли майже 30 диких кабанів
Сьогодні, 20:10
 0
Волинянина, який зник в Афганістані 30 років тому, повернули в Україну. ФОТО
Сьогодні, 20:08
 0
На заміну ліхтарів у двох скверах Володимира витратили понад 1,5 мільйона гривень. ФОТО
Сьогодні, 19:34
 0
Діставайте парасолі: погода в Луцьку на неділю, 15 липня
Сьогодні, 19:00
 0
Медіа
відео
1/8