На Волині відстріляли майже 30 диких кабанів

За час виявлення африканської чуми свиней на Волині знайшли мертвими та відстріляли 14 диких кабанів.Про це повідомляє ГУ Держпродспоживслужби у Волинській області.Трупи відстріляних диких кабанів та тварин, що загинули, знищили з дотриманням вимогЮ а також повели дезинфекцію місць захоронення.У зоні захисту відібрали біоматеріал у 13 диких кабанів, із яких 8 направили у Львівську регіональну державну лабораторію ветеринарної медицини. Результати дослідження – ДНК вірусу африканської чуми не виявили, 5 проб – у роботі.Депопуляція диких кабанів на даний час проводиться в Любомльському (23 голови), Любешівському та Маневицькому районах по (2 голови). Усього відстрілено 27 голів.