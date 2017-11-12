У центральному парку Луцька вандали покидали в фонтан лавки і смітники. ФОТО





Про це написав Сергій Найдич у Facebook.



Інцидент трапився уночі, 14 липня.



Вандали поскидали лавки та смітники у фонтан, що знаходиться біля пам'ятника Лесі Українці.



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