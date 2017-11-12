У центральному парку Луцька вандали покидали в фонтан лавки і смітники. ФОТО
Сьогодні, 09:27
У Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки невідомі поскидали у фонтан лавки та смітники.
Про це написав Сергій Найдич у Facebook.
Інцидент трапився уночі, 14 липня.
Вандали поскидали лавки та смітники у фонтан, що знаходиться біля пам'ятника Лесі Українці.
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Про це написав Сергій Найдич у Facebook.
Інцидент трапився уночі, 14 липня.
Вандали поскидали лавки та смітники у фонтан, що знаходиться біля пам'ятника Лесі Українці.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
це путін зробив!
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