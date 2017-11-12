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У центральному парку Луцька вандали покидали в фонтан лавки і смітники. ФОТО

У центральному парку Луцька вандали покидали в фонтан лавки і смітники. ФОТО
У Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки невідомі поскидали у фонтан лавки та смітники.

Про це написав Сергій Найдич у Facebook.

Інцидент трапився уночі, 14 липня.

Вандали поскидали лавки та смітники у фонтан, що знаходиться біля пам'ятника Лесі Українці.
У центральному парку Луцька вандали покидали в фонтан лавки і смітники. ФОТО

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Теги: лавки, смітники, вандали, парк
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це путін зробив!
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