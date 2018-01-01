У Луцьку чоловік вистрілив собі в голову на очах у подруги
Сьогодні, 13:01
У Луцьку на проспекті Соборності 30-річний чоловік вистрілив собі в голову.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.
Чоловік проживав на вулиці Кравчука, однак після сварки з жінкою та матір'ю пішов до подруги.
Спочатку лучанин зробив два постріли у землю, а потім поцілив собі в голову.
Раніше 30-річний чоловік уже намагався покінчити з життям.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.
Чоловік проживав на вулиці Кравчука, однак після сварки з жінкою та матір'ю пішов до подруги.
Спочатку лучанин зробив два постріли у землю, а потім поцілив собі в голову.
Раніше 30-річний чоловік уже намагався покінчити з життям.
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