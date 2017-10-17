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Знайшли автівку, яку купили за фальшиві долари у Луцьку

Знайшли автівку, яку купили за фальшиві долари у Луцьку
Знайшли автомобіль на іноземній реєстрації, який придбали за фальшиві долари у Луцьку.

Про це у спільноті «Теревені про Луцьк» написала користувач Тетяна Цегловська.

"Я просто переповнена емоціями! неймовірно просто як! Спасибі величезне людині, яка не обійшла стороною і посприяла у пошуку нашої машинки! Дякую Facebook! Дякую поліції за їх роботу і оперативність! Повірте, вони допомагають. Допомагає все і всі, якщо вірити!" - радісно повідомила жінка.

За словами Тетяни Цегловської, тепер вона докладе максимум зусиль, аби шахрай відповів за скоєне.

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Теги: автомобіль, євробляхи, скандал, шахрайство
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