Знайшли автівку, яку купили за фальшиві долари у Луцьку
Сьогодні, 14:47
Знайшли автомобіль на іноземній реєстрації, який придбали за фальшиві долари у Луцьку.
Про це у спільноті «Теревені про Луцьк» написала користувач Тетяна Цегловська.
"Я просто переповнена емоціями! неймовірно просто як! Спасибі величезне людині, яка не обійшла стороною і посприяла у пошуку нашої машинки! Дякую Facebook! Дякую поліції за їх роботу і оперативність! Повірте, вони допомагають. Допомагає все і всі, якщо вірити!" - радісно повідомила жінка.
За словами Тетяни Цегловської, тепер вона докладе максимум зусиль, аби шахрай відповів за скоєне.
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Про це у спільноті «Теревені про Луцьк» написала користувач Тетяна Цегловська.
"Я просто переповнена емоціями! неймовірно просто як! Спасибі величезне людині, яка не обійшла стороною і посприяла у пошуку нашої машинки! Дякую Facebook! Дякую поліції за їх роботу і оперативність! Повірте, вони допомагають. Допомагає все і всі, якщо вірити!" - радісно повідомила жінка.
За словами Тетяни Цегловської, тепер вона докладе максимум зусиль, аби шахрай відповів за скоєне.
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