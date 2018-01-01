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Онкохворий Роман Гальчик прилетів у Стамбул на лікування

Онкохворий Роман Гальчик прилетів у Стамбул на лікування
Маленький волинянин Роман Гальчик, який бореться з раком, прилетів у Стамбул на лікування.

Про це йдеться на сторінці "Роман Гальчик - битва за життя" у Facebook.

"Ми вже в Стамбулі. Рома політ переніс добре. І на цей раз ми полетіли всі разом, всією сім'єю, тому як рак штука не передбачувана, ми вирішили більше не розлучатись. Так Ромчику буде легше, коли він оточений рідними, і братик дасть йому сили", - йдеться у повідомленні.

У хлопчика продовжують рости пухлини та метастази в голові.
Онкохворий Роман Гальчик прилетів у Стамбул на лікування

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Теги: Роман Гальчик, рак
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