Онкохворий Роман Гальчик прилетів у Стамбул на лікування

Роман Гальчик, який бореться з раком, прилетів у Стамбул на лікування.



Про це йдеться на сторінці "Роман Гальчик - битва за життя" у Facebook.



"Ми вже в Стамбулі. Рома політ переніс добре. І на цей раз ми полетіли всі разом, всією сім'єю, тому як рак штука не передбачувана, ми вирішили більше не розлучатись. Так Ромчику буде легше, коли він оточений рідними, і братик дасть йому сили", - йдеться у повідомленні.



У хлопчика продовжують рости



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