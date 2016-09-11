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Брищенське сміттєзвалище хочуть розширити на 4 гектари

Брищенське сміттєзвалище хочуть розширити на 4 гектари
У селі Брище, що неподалік Луцька, хочуть розширити сміттєзвалище на 4 гектари.

Про це повідомила голова Княгининівської ОТГ Олена Твердохліб.

27 липня о 19.00 в клубі села Брище відбудуться громадські слухання щодо виділення земельної ділянки розміром 4 га, яка розташована зі східної сторони за четвертою чергою полігону в селі Брище (зі сторони с.Буків) на умовах оренди терміном на 20 років.

Це питання виноситься на обговорення у зв'язку зі зверненням Луцької міської ради до Луцької РДА.

"Ділянка, яку просять, є власністю громади і розташована в межах населеного пункту с.Сирники. Просимо прийти на громадські слухання жителів сіл Буків, Сирники та Брище і виявити своє бажання або ж небажання виділити землю під полігон", - йдеться у повідомленні голови громади.

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Теги: Брище, полігон, сміття
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