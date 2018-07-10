Відкрили гарячу лінію, на яку волиняни можуть повідомляти про недобросовісних бізнесменів





Про це повідомили у відділі інформаційної політики облдержадміністрації.



Номер – (0332) 778 275, працює з 8.00 до 17.15 год. у будні дні. Також повідомити про такі факти можна на електронну адресу:



Нагадаємо, таке доручення дав голова облдержадміністрації Олександр Савченко під час оперативної наради 10 липня 2018 року.



Зокрема на гарячу лінію просять заявляти про незаконне володіння земельними ділянками, незаконною торгівлею підакцизними товарами, несанкціоновану роботу точок грального бізнесу.



Слід додати, що цю проблему порушили під час обговорення питання збільшення надходження до місцевих бюджетів.



Адже, як зазначила начальник головного управління ДФС в області Світлана Савчук, органами ДФС у І півріччі провели 126 перевірок суб’єктів господарювання, які здійснюють торгівлю підакцизними товарами (алкоголь та тютюн), як у роздріб, так і оптом.



Так, виявили вже 251 порушення чинного законодавства, в тому числі: 49 фактів торгівлі без ліцензії, 70 фактів продажу алкоголю за цінами нижчими, від мінімально встановлених, 26 фактів зберігання та реалізації продукції немаркованими марками встановленого зразка, 7 фактів продажу продукції особам, які не досягли 18-ти річного віку та ін..



До порушників законодавства застосували фінансові санкції на суму 2,2 млн грн. За результатами перевірок до місцевих бюджетів області вже надійшло 1,5 млн штрафних санкцій.

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