Як Вірастюк ловив рибу на волинському озері. ФОТО

Василь Вірастюк разом з колегами-спортсменами та луцьким організатором Валерієм Пельцом рибалили на волинському озері.



15-16 липня у відбулася риболовля на трофейному озеро "Кричевичі", - написав Пельц на своїй сторінці у Facebook.



"За 15 годин рибалки мали 10 покльовок коропа і амура, 6 з яких реалізували. Загальна вага впійманої риби, трохи більше 30 кг", - йдеться у дописі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. разом з колегами-спортсменами та луцьким організаторомрибалили на волинському озері.15-16 липня у відбулася риболовля на трофейному озеро "Кричевичі", - написав Пельц на своїй сторінці у Facebook."За 15 годин рибалки мали 10 покльовок коропа і амура, 6 з яких реалізували. Загальна вага впійманої риби, трохи більше 30 кг", - йдеться у дописі.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію