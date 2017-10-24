вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Як Вірастюк ловив рибу на волинському озері. ФОТО

Як Вірастюк ловив рибу на волинському озері. ФОТО
Василь Вірастюк разом з колегами-спортсменами та луцьким організатором Валерієм Пельцом рибалили на волинському озері.

15-16 липня у відбулася риболовля на трофейному озеро "Кричевичі", - написав Пельц на своїй сторінці у Facebook.

"За 15 годин рибалки мали 10 покльовок коропа і амура, 6 з яких реалізували. Загальна вага впійманої риби, трохи більше 30 кг", - йдеться у дописі.

Як Вірастюк ловив рибу на волинському озері. ФОТО
Як Вірастюк ловив рибу на волинському озері. ФОТО
Як Вірастюк ловив рибу на волинському озері. ФОТО
Як Вірастюк ловив рибу на волинському озері. ФОТО
Як Вірастюк ловив рибу на волинському озері. ФОТО
Як Вірастюк ловив рибу на волинському озері. ФОТО
Як Вірастюк ловив рибу на волинському озері. ФОТО
Як Вірастюк ловив рибу на волинському озері. ФОТО
Як Вірастюк ловив рибу на волинському озері. ФОТО
Як Вірастюк ловив рибу на волинському озері. ФОТО
Як Вірастюк ловив рибу на волинському озері. ФОТО
Як Вірастюк ловив рибу на волинському озері. ФОТО
Як Вірастюк ловив рибу на волинському озері. ФОТО
Як Вірастюк ловив рибу на волинському озері. ФОТО
Як Вірастюк ловив рибу на волинському озері. ФОТО
Як Вірастюк ловив рибу на волинському озері. ФОТО
Як Вірастюк ловив рибу на волинському озері. ФОТО
Як Вірастюк ловив рибу на волинському озері. ФОТО
Як Вірастюк ловив рибу на волинському озері. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Василь Вірастюк, риба, дозвілля, відпочинок
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
На зниклого в Афганістані волинянина чекає експертиза ДНК
У луцькому політесі «відгуділи» випускний. ФОТО
7 топових весільних фотографів Луцька
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У лучанки на відпочинку поцупили два телефони
Сьогодні, 17:17
Як Вірастюк ловив рибу на волинському озері. ФОТО
Сьогодні, 17:09
У КП «Ласка» - новий директор
Сьогодні, 17:05
На Волині вогонь знищив господарську будівлю
Сьогодні, 17:03
Секс-символ української естради кавував біля Луцького замку
Сьогодні, 17:00
Схожі новини
Луцький атовець показав, як цвіте червона рута. ФОТО Луцький атовець показав, як цвіте червона рута. ФОТО
17 червень, 16:30
«Місяць, обмитий дощем»: у Луцьку презентують збірку есеїв «Місяць, обмитий дощем»: у Луцьку презентують збірку есеїв
24 жовтень, 2017, 08:52
Пройшло на «Ура!»: свято гарбуза у Луцькому зоопарку Пройшло на «Ура!»: свято гарбуза у Луцькому зоопарку
23 жовтень, 2017, 11:50
Скасували концерт «Бумбоксу» в Луцьку Скасували концерт «Бумбоксу» в Луцьку
28 вересень, 2017, 10:29
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У лучанки на відпочинку поцупили два телефони
Сьогодні, 17:17
 0
Як Вірастюк ловив рибу на волинському озері. ФОТО
Сьогодні, 17:09
 0
У КП «Ласка» - новий директор
Сьогодні, 17:05
 0
На Волині вогонь знищив господарську будівлю
Сьогодні, 17:03
 0
Секс-символ української естради кавував біля Луцького замку
Сьогодні, 17:00
 0
Медіа
відео
1/8