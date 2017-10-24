Як Вірастюк ловив рибу на волинському озері. ФОТО
Сьогодні, 17:09
Василь Вірастюк разом з колегами-спортсменами та луцьким організатором Валерієм Пельцом рибалили на волинському озері.
15-16 липня у відбулася риболовля на трофейному озеро "Кричевичі", - написав Пельц на своїй сторінці у Facebook.
"За 15 годин рибалки мали 10 покльовок коропа і амура, 6 з яких реалізували. Загальна вага впійманої риби, трохи більше 30 кг", - йдеться у дописі.
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15-16 липня у відбулася риболовля на трофейному озеро "Кричевичі", - написав Пельц на своїй сторінці у Facebook.
"За 15 годин рибалки мали 10 покльовок коропа і амура, 6 з яких реалізували. Загальна вага впійманої риби, трохи більше 30 кг", - йдеться у дописі.
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