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Розповіли про плани та перспективи насіннєвого заводу на Волині. ФОТО

Розповіли про плани та перспективи насіннєвого заводу на Волині. ФОТО
На території Луковичівської сільської ради відбулося засідання колегії РДА. Учасники пленарного засідання ознайомилися з роботою насіннєвого заводу.

Візит відбувся 16 липня.

Слід зазначити, що на територію громади залучили інвестора (приватного-підприємця Андрія Сірка), який розпочав будівництво насіневого заводу часнику в с. Луковичі.

Керівник підприємства Микола Хамуда розповів про перспективи, напрямки роботи та плани на майбутнє. Відтак, у цьому році часник виростили на площі 30 га – середня врожайність становить 9 т/га. На даний час зібраний врожай з 20 га площі. За сприятливих погодних умов решту врожаю планують зібрати за 3-4 дні.

Підприємство розвивається, оновлюється матеріально-технічна база. Також придбали спеціальну техніка для посадки, поливу, прополки та збору часнику.

На наступний рік підприємство планує збільшити площу для вирощування даної культури.

Довідково:

Насіннєвий Завод Часнику - одна з провідних компаній України, що спеціалізується на вирощуванні офіційного сертифікованого насіння часнику та внесена до Державного реєстру суб’єктів насінництва та розсадництва.

Компанія вирощує садивний матеріал найпоширенішого в Україні сорту часнику Любаша по ліцензії та в партнерстві з селекціонером сорту Захаренко Іваном Івановичем, а також працює з сортами європейської селекції. В Держреєстрі суб’єктів насінництва та розсадництва на 2018 рік компанія задекларувала виробництво насіння часнику сорту Любаша різних категорій.

Крім вирощування садивного матеріалу часнику, Насіннєвий Завод Часнику також займається вирощуванням та продажем товарного часнику, а також його переробкою. Так, компанія стала однією з найперших в Україні, яка почала постачати 100% часникову пасту підприємствам харчової промисловості (виробники ковбас та м’ясопродуктів, напівфабрикатів, пекарням, тощо).

З 2016 року Насіннєвий Завод Часнику почав будувати найбільший часниковий кластер у Волинській області. На сьогодні цей кластер зосереджений у Іваничівському районі, селі Луковичі.

Компанія об’єднала досвід та бажання фермерів району та почала вирощувати справжній Волинський часник в промислових масштабах. З цією метою, було придбано спеціалізовану сільськогосподарську техніку: саджалки, сівалки, ботвов’яжучі та ботворіжучі комбайни Zocapi, культиватори, поливні машини, лінії з післяврожайної обробки часнику, тощо. Для того, щоб виробництво мало замкнутий цикл, в цьому році.

Насіннєвий Завод Часнику закінчує будівництво в с. Луковичі одного з найбільших в Україні спеціалізованих переробно-складських комплексів, розрахованого на зберігання 500 т готової продукції.
Розповіли про плани та перспективи насіннєвого заводу на Волині. ФОТО
Розповіли про плани та перспективи насіннєвого заводу на Волині. ФОТО
Розповіли про плани та перспективи насіннєвого заводу на Волині. ФОТО
Розповіли про плани та перспективи насіннєвого заводу на Волині. ФОТО
Розповіли про плани та перспективи насіннєвого заводу на Волині. ФОТО
Розповіли про плани та перспективи насіннєвого заводу на Волині. ФОТО
Розповіли про плани та перспективи насіннєвого заводу на Волині. ФОТО

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Теги: завод, Луковичі, Волинь, насіння, часник
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