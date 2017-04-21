Розповіли про плани та перспективи насіннєвого заводу на Волині. ФОТО

На території Луковичівської сільської ради відбулося засідання колегії РДА. Учасники пленарного засідання ознайомилися з роботою насіннєвого заводу.Візит відбувся 16 липня.Слід зазначити, що на територію громади залучили інвестора (приватного-підприємця), який розпочав будівництво насіневого заводу часнику в с. Луковичі.Керівник підприємстварозповів про перспективи, напрямки роботи та плани на майбутнє. Відтак, у цьому році часник виростили на площі 30 га – середня врожайність становить 9 т/га. На даний час зібраний врожай з 20 га площі. За сприятливих погодних умов решту врожаю планують зібрати за 3-4 дні.Підприємство розвивається, оновлюється матеріально-технічна база. Також придбали спеціальну техніка для посадки, поливу, прополки та збору часнику.На наступний рік підприємство планує збільшити площу для вирощування даної культури.