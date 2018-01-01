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У Луцьку зіткнулися вантажівка та легковик. ФОТО

У Луцьку зіткнулися вантажівка та легковик. ФОТО
У Луцьку на перехресті вулиць Степана Бандери та Шопена зіткнулися вантажівка «ГАЗель» та легковий автомобіль Nissan.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці події.

Відомо, що аварія сталася після 11 години 17 липня. У її результаті обидві автівки зазнали механічних ушкоджень.

Наразі поліцейські встановлюють причини ДТП.

До слова, через аварію утворилася «тягучка» з вулиці Шопена в бік проспекту Волі.

У Луцьку зіткнулися вантажівка та легковик. ФОТО
У Луцьку зіткнулися вантажівка та легковик. ФОТО
У Луцьку зіткнулися вантажівка та легковик. ФОТО
У Луцьку зіткнулися вантажівка та легковик. ФОТО
У Луцьку зіткнулися вантажівка та легковик. ФОТО

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Теги: аварія, ДТП, Луцьк
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