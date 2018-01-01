У Луцьку зіткнулися вантажівка та легковик. ФОТО





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці події.



Відомо, що аварія сталася після 11 години 17 липня. У її результаті обидві автівки зазнали механічних ушкоджень.



Наразі поліцейські встановлюють причини ДТП.



До слова, через аварію утворилася «тягучка» з вулиці Шопена в бік проспекту Волі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на перехресті вулиць Степана Бандери та Шопена зіткнулися вантажівка «ГАЗель» та легковий автомобіль Nissan.Про цеповідомили очевидці події.Відомо, що аварія сталася після 11 години 17 липня. У її результаті обидві автівки зазнали механічних ушкоджень.Наразі поліцейські встановлюють причини ДТП.До слова, через аварію утворилася «тягучка» з вулиці Шопена в бік проспекту Волі.

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