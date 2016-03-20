Нацбанк змінив дизайн «двадцятки». ФОТО





Про це повідомили у



Зазначають, що у купюри — удосконалена система захисту.



Директор Департаменту грошового обігу Національного банку України Віктор Зайвенко під час презентації наголосив, що, оновлюючи дизайн та удосконалюючи захист банкнот гривні, Національний банк прагне до підвищення їх надійності.



Згідно з міжнародними стандартами грошові знаки потрібно оновлювати з певною періодичністю, щоб мінімізувати або зовсім унеможливити спроби шахраїв підробити банкноти.



Нову банкноту введуть в обіг 25 вересня 2018 року.



«Це – третя банкнота в новому банкнотному ряді національної валюти. Вона продовжує оновлення номінального ряду банкнот попереднього зразка, розпочате Національним банком у 2014 році для підвищення надійності гривні», – зазначив Віктор Зайвенко.



За його словами, першочергово Національний банк планує виготовити та ввести в готівковий обіг близько 5 млн штук оновлених банкнот номіналом 20 гривень для подальшого розподілу між банками України, які в свою чергу забезпечать новими банкнотами українців.



Станом на початок липня цього року кількість банкнот номіналом 20 гривень в обігу становила майже 127 млн штук (близько 4,4% від загальної кіль-кості банкнот у готівковому обігу).



Віктор Зайвенко звернув увагу присутніх, що банкноти зразка 2003 та 2018 років перебуватимуть в обігу одночасно.



Після введення в обіг нових 20-гривневих банкнот громадянам не потрібно буде обмінювати банкноти попереднього зразка на нові.



Новими банкнотами Національний банк заміщуватиме зношені та пошкоджені 20-гривневі банкноти зразка 2003 року.



«Національний банк контролює процес вилучення з обігу зношених банкнот і замінює їх новими. Заміщення зношених банкнот новими – це процес, що відбувається постійно і не завдає незручностей громадянам», – пояснив він.



«Працюючи над створенням нового номінального ряду банкнот, Національний банк застосовував сучасні та інноваційні технології як у дизайні, так і в системі захисту.



Ми переконані, що українці з прихильністю поставляться до оновленої 20-гривневої банкноти і їм сподобається нове покоління банкнот національної грошової одиниці», – підсумував директор Департаменту грошового обігу Національного банку України Віктор Зайвенко.



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