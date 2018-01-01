вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Володимиру 1030 років: погляд на місто крізь віки

Володимиру 1030 років: погляд на місто крізь віки
Цими днями місто Володимир-Волинський святкує більше як тисячолітній ювілей, рівно 1030 років з дня свого заснування.
Місто на річці Лузі належить до найдавнiших слов’янських мiст.

Першу писемну згадку про Володимир знаходимо у «Повiстi минулих літ» пiд 988 роком. Лiтописець розповiдає, що по тому, як «Володимир просвiтився сам, сини його i земля його, посадив вiн Ярослава у Новгородi, Бориса в Ростовi, Глiба у Муромi, Святослава у Деревлянах, Всеволода в Володимирi, Мстислава у Тмутораканi».

Саме тодi мiсто стає центром Володимирського, а у 1199 р. - Галицько-Волинського князiвства.

У 1795 році внаслiдок третього подiлу Польщi, Володимир у числi iнших захiднослов’янських мiст був приєднаний до Росiї, втратив свою стару назву і був перейменований на Володимир-Волинський та став повiтовим центром новоутвореної Волинської губернiї.

На початку Першої світової війни Володимир-Волинський став ареною бойових дій. 3 серпня 1914 року австро-угорські війська намагалися захопити місто, проте зазнали великих втрат від російського Бородінського полку, і були змушені відступити. З міста евакуювалися державні установи та значна кількість населення. Перед відступом російські війська спалили місто.

Впродовж 1915—1918 рр. в місті розміщувалися підрозділи легіону Українських Січових Стрільців.

Спеціально до ювілею міста Волиньpost підготувало ретропідбірку світлин Володимира-Волинського, які датються 1918-1939 роками.

Текст: Тетяна Яцечко-Блаженко

Джерело фото: Онлайн-бібліотека polona.pl
Загальний вигляд на місто Володимир
Загальний вигляд на місто Володимир
Панорама міста Володимир
Панорама міста Володимир
Забудова міста Володимир на початку ХХ століття
Забудова міста Володимир на початку ХХ століття
Будинок староства, Володимир
Будинок староства, Володимир
Володимир, вулиця Кафедральна
Володимир, вулиця Кафедральна
Вежа монастиря домініканців
Вежа монастиря домініканців
Приміщення повітової управи
Приміщення повітової управи
Володимир, вулиця Устилузька
Володимир, вулиця Устилузька

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: історія, Волинь, Володимир-Волинський, ретрофото
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Цікаві місця для фотосесій у Луцьку та поблизу міста. ФОТО
Самогубство чи вбивство: рідні волинського атовця не вірять, що він міг покінчити з життям
На зниклого в Афганістані волинянина чекає експертиза ДНК
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку шукатимуть роботу для дітей з інвалідністю
Сьогодні, 19:42
Товари з Волині найчастіше везуть до Німеччини, Польщі та Нідерландів
Сьогодні, 19:36
Володимиру 1030 років: погляд на місто крізь віки
Сьогодні, 19:15
Де на Волині та у Луцьку не буде світла 18 липня
Сьогодні, 19:00
Волинський фотограф підловив грайливого птаха
Сьогодні, 18:46
Схожі новини
Володимир-Волинський 100 років тому: спогади і фото Володимир-Волинський 100 років тому: спогади і фото
29 травень, 14:48
Волиняни та подоляни на світлинах 140-річної давнини. ФОТО Волиняни та подоляни на світлинах 140-річної давнини. ФОТО
10 травень, 06:57
Містечко у Волинському воєводстві 90 років тому. ФОТО Містечко у Волинському воєводстві 90 років тому. ФОТО
Сьогодні, 16:12
Броньовики під Луцьком на столітніх фото Броньовики під Луцьком на столітніх фото
16 липень, 09:11
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку шукатимуть роботу для дітей з інвалідністю
Сьогодні, 19:42
 0
Товари з Волині найчастіше везуть до Німеччини, Польщі та Нідерландів
Сьогодні, 19:36
 0
Володимиру 1030 років: погляд на місто крізь віки
Сьогодні, 19:15
 0
Де на Волині та у Луцьку не буде світла 18 липня
Сьогодні, 19:00
 0
Волинський фотограф підловив грайливого птаха
Сьогодні, 18:46
 0
Медіа
відео
1/8