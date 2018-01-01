Володимиру 1030 років: погляд на місто крізь віки

Загальний вигляд на місто Володимир

Панорама міста Володимир

Забудова міста Володимир на початку ХХ століття

Будинок староства, Володимир

Володимир, вулиця Кафедральна

Вежа монастиря домініканців

Приміщення повітової управи

Володимир, вулиця Устилузька

Цими днями місто Володимир-Волинський святкує більше як тисячолітній ювілей, рівно 1030 років з дня свого заснування.Місто на річці Лузі належить до найдавнiших слов’янських мiст.Першу писемну згадку про Володимир знаходимо у «Повiстi минулих літ» пiд 988 роком. Лiтописець розповiдає, що по тому, як «Володимир просвiтився сам, сини його i земля його, посадив вiн Ярослава у Новгородi, Бориса в Ростовi, Глiба у Муромi, Святослава у Деревлянах, Всеволода в Володимирi, Мстислава у Тмутораканi».Саме тодi мiсто стає центром Володимирського, а у 1199 р. - Галицько-Волинського князiвства.У 1795 році внаслiдок третього подiлу Польщi, Володимир у числi iнших захiднослов’янських мiст був приєднаний до Росiї, втратив свою стару назву і був перейменований на Володимир-Волинський та став повiтовим центром новоутвореної Волинської губернiї.На початку Першої світової війни Володимир-Волинський став ареною бойових дій. 3 серпня 1914 року австро-угорські війська намагалися захопити місто, проте зазнали великих втрат від російського Бородінського полку, і були змушені відступити. З міста евакуювалися державні установи та значна кількість населення. Перед відступом російські війська спалили місто.Впродовж 1915—1918 рр. в місті розміщувалися підрозділи легіону Українських Січових Стрільців.Спеціально до ювілею міста Волиньpost підготувало ретропідбірку світлин Володимира-Волинського, які датються 1918-1939 роками.Текст:Джерело фото: Онлайн-бібліотека polona.pl