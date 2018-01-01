Володимиру 1030 років: погляд на місто крізь віки
Сьогодні, 19:15
Цими днями місто Володимир-Волинський святкує більше як тисячолітній ювілей, рівно 1030 років з дня свого заснування.
Місто на річці Лузі належить до найдавнiших слов’янських мiст.
Першу писемну згадку про Володимир знаходимо у «Повiстi минулих літ» пiд 988 роком. Лiтописець розповiдає, що по тому, як «Володимир просвiтився сам, сини його i земля його, посадив вiн Ярослава у Новгородi, Бориса в Ростовi, Глiба у Муромi, Святослава у Деревлянах, Всеволода в Володимирi, Мстислава у Тмутораканi».
Саме тодi мiсто стає центром Володимирського, а у 1199 р. - Галицько-Волинського князiвства.
У 1795 році внаслiдок третього подiлу Польщi, Володимир у числi iнших захiднослов’янських мiст був приєднаний до Росiї, втратив свою стару назву і був перейменований на Володимир-Волинський та став повiтовим центром новоутвореної Волинської губернiї.
На початку Першої світової війни Володимир-Волинський став ареною бойових дій. 3 серпня 1914 року австро-угорські війська намагалися захопити місто, проте зазнали великих втрат від російського Бородінського полку, і були змушені відступити. З міста евакуювалися державні установи та значна кількість населення. Перед відступом російські війська спалили місто.
Впродовж 1915—1918 рр. в місті розміщувалися підрозділи легіону Українських Січових Стрільців.
Спеціально до ювілею міста Волиньpost підготувало ретропідбірку світлин Володимира-Волинського, які датються 1918-1939 роками.
Текст: Тетяна Яцечко-Блаженко
Джерело фото: Онлайн-бібліотека polona.pl
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Місто на річці Лузі належить до найдавнiших слов’янських мiст.
Першу писемну згадку про Володимир знаходимо у «Повiстi минулих літ» пiд 988 роком. Лiтописець розповiдає, що по тому, як «Володимир просвiтився сам, сини його i земля його, посадив вiн Ярослава у Новгородi, Бориса в Ростовi, Глiба у Муромi, Святослава у Деревлянах, Всеволода в Володимирi, Мстислава у Тмутораканi».
Саме тодi мiсто стає центром Володимирського, а у 1199 р. - Галицько-Волинського князiвства.
У 1795 році внаслiдок третього подiлу Польщi, Володимир у числi iнших захiднослов’янських мiст був приєднаний до Росiї, втратив свою стару назву і був перейменований на Володимир-Волинський та став повiтовим центром новоутвореної Волинської губернiї.
На початку Першої світової війни Володимир-Волинський став ареною бойових дій. 3 серпня 1914 року австро-угорські війська намагалися захопити місто, проте зазнали великих втрат від російського Бородінського полку, і були змушені відступити. З міста евакуювалися державні установи та значна кількість населення. Перед відступом російські війська спалили місто.
Впродовж 1915—1918 рр. в місті розміщувалися підрозділи легіону Українських Січових Стрільців.
Спеціально до ювілею міста Волиньpost підготувало ретропідбірку світлин Володимира-Волинського, які датються 1918-1939 роками.
Текст: Тетяна Яцечко-Блаженко
Джерело фото: Онлайн-бібліотека polona.pl
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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