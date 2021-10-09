У Луцьку будують вірменську церкву. ВІДЕО





Луцька міська рада навесні



"Труднощі є. Тут по діагоналі іде водогін, тобто стиснені умови, тому вибір не великий і церкву необхідно будувати в кутку, а з іншого боку плануєм в майбутньому збудувати недільну школу", - розповів голова вірменської громади Ншат Антонян.



Нині у Луцьку проживає 70 вірменських сімей.



Деталі - у сюжеті.





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