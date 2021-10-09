У Луцьку будують вірменську церкву. ВІДЕО
Сьогодні, 15:32
У Луцьку вірмени будують церкву. Нині розробляють проектну документацію.
Луцька міська рада навесні виділила громаді земельну ділянку на вулиці Потебні, 105 для будівництва храму, - інформує Суспільне Волині.
"Труднощі є. Тут по діагоналі іде водогін, тобто стиснені умови, тому вибір не великий і церкву необхідно будувати в кутку, а з іншого боку плануєм в майбутньому збудувати недільну школу", - розповів голова вірменської громади Ншат Антонян.
Нині у Луцьку проживає 70 вірменських сімей.
Деталі - у сюжеті.
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Луцька міська рада навесні виділила громаді земельну ділянку на вулиці Потебні, 105 для будівництва храму, - інформує Суспільне Волині.
"Труднощі є. Тут по діагоналі іде водогін, тобто стиснені умови, тому вибір не великий і церкву необхідно будувати в кутку, а з іншого боку плануєм в майбутньому збудувати недільну школу", - розповів голова вірменської громади Ншат Антонян.
Нині у Луцьку проживає 70 вірменських сімей.
Деталі - у сюжеті.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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