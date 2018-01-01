У Луцьку «для дачників» з’явиться маршрутка №20

У Луцьку відкриють новий автобусний маршрут № 20 «Дружби Народів — с. Гаразджа (садовий масив «Воротнів»), аби вирішити проблему з доїздом до дачних масивів.Про це йшлося у середу, 18 липня, під час засідання виконкому Луцькради.Заступник начальника управління транспорту та зв’язкурозповів, що до дачних масивів майже не курсує транспорт. Мешканці зверталися й на «гарячу лінію» уряду та ОДА, аби там допомогли вирішити проблему.«Ми планували змінити маршрут №3, але перевізник не захотів», - зауважив він.Натомість член виконкомунаголосив, що у місті є багато «незакритих» маршрутів і поцікавився, яка ймовірність того, що перевізник таки знайдеться.«Оголошення конкурсу – єдиний механізм відкриття маршруту», - сказав Олександр Середа.Маршрутка курсуватиме по Дружби Народів, Бенделіані, Станіславського, Гнідавська, Данила Галицького, Ковельська, Глушець, Паркова (Словацького, Богдана Хмельницького), Волі, Дубнівська, Об'їздна, Рівненська, с. Гаразджа (садовий масив «Воротнів»). Загалом курсуватиме 4 автобуси №20.Зараз у Луцьку шукають перевізника, котрий зголоситься возити пасажирів за новим маршрутом.