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У Луцьку «для дачників» з’явиться маршрутка №20

У Луцьку «для дачників» з’явиться маршрутка №20
У Луцьку відкриють новий автобусний маршрут № 20 «Дружби Народів — с. Гаразджа (садовий масив «Воротнів»), аби вирішити проблему з доїздом до дачних масивів.

Про це йшлося у середу, 18 липня, під час засідання виконкому Луцькради.

Заступник начальника управління транспорту та зв’язку Олександр Середа розповів, що до дачних масивів майже не курсує транспорт. Мешканці зверталися й на «гарячу лінію» уряду та ОДА, аби там допомогли вирішити проблему.

«Ми планували змінити маршрут №3, але перевізник не захотів», - зауважив він.

Натомість член виконкому Михайло Щур наголосив, що у місті є багато «незакритих» маршрутів і поцікавився, яка ймовірність того, що перевізник таки знайдеться.

«Оголошення конкурсу – єдиний механізм відкриття маршруту», - сказав Олександр Середа.

Маршрутка курсуватиме по Дружби Народів, Бенделіані, Станіславського, Гнідавська, Данила Галицького, Ковельська, Глушець, Паркова (Словацького, Богдана Хмельницького), Волі, Дубнівська, Об'їздна, Рівненська, с. Гаразджа (садовий масив «Воротнів»). Загалом курсуватиме 4 автобуси №20.

Зараз у Луцьку шукають перевізника, котрий зголоситься возити пасажирів за новим маршрутом.

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Теги: маршрутка, проїзд, Луцьк
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