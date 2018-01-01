У Луцьку «для дачників» з’явиться маршрутка №20
Сьогодні, 09:45
У Луцьку відкриють новий автобусний маршрут № 20 «Дружби Народів — с. Гаразджа (садовий масив «Воротнів»), аби вирішити проблему з доїздом до дачних масивів.
Про це йшлося у середу, 18 липня, під час засідання виконкому Луцькради.
Заступник начальника управління транспорту та зв’язку Олександр Середа розповів, що до дачних масивів майже не курсує транспорт. Мешканці зверталися й на «гарячу лінію» уряду та ОДА, аби там допомогли вирішити проблему.
«Ми планували змінити маршрут №3, але перевізник не захотів», - зауважив він.
Натомість член виконкому Михайло Щур наголосив, що у місті є багато «незакритих» маршрутів і поцікавився, яка ймовірність того, що перевізник таки знайдеться.
«Оголошення конкурсу – єдиний механізм відкриття маршруту», - сказав Олександр Середа.
Маршрутка курсуватиме по Дружби Народів, Бенделіані, Станіславського, Гнідавська, Данила Галицького, Ковельська, Глушець, Паркова (Словацького, Богдана Хмельницького), Волі, Дубнівська, Об'їздна, Рівненська, с. Гаразджа (садовий масив «Воротнів»). Загалом курсуватиме 4 автобуси №20.
Зараз у Луцьку шукають перевізника, котрий зголоситься возити пасажирів за новим маршрутом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йшлося у середу, 18 липня, під час засідання виконкому Луцькради.
Заступник начальника управління транспорту та зв’язку Олександр Середа розповів, що до дачних масивів майже не курсує транспорт. Мешканці зверталися й на «гарячу лінію» уряду та ОДА, аби там допомогли вирішити проблему.
«Ми планували змінити маршрут №3, але перевізник не захотів», - зауважив він.
Натомість член виконкому Михайло Щур наголосив, що у місті є багато «незакритих» маршрутів і поцікавився, яка ймовірність того, що перевізник таки знайдеться.
«Оголошення конкурсу – єдиний механізм відкриття маршруту», - сказав Олександр Середа.
Маршрутка курсуватиме по Дружби Народів, Бенделіані, Станіславського, Гнідавська, Данила Галицького, Ковельська, Глушець, Паркова (Словацького, Богдана Хмельницького), Волі, Дубнівська, Об'їздна, Рівненська, с. Гаразджа (садовий масив «Воротнів»). Загалом курсуватиме 4 автобуси №20.
Зараз у Луцьку шукають перевізника, котрий зголоситься возити пасажирів за новим маршрутом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Центр Луцька хочуть «закрити» для міжміських маршруток
Сьогодні, 09:52
У Луцьку «для дачників» з’явиться маршрутка №20
Сьогодні, 09:45
Ранкова аварія у Луцьку: вантажівка зіткнулась з маршруткою
Сьогодні, 09:41
На «Варшавці» облаштують дві парковки
Сьогодні, 09:26
У Луцьку розробили програму боротьби зі сміттям
Сьогодні, 09:18