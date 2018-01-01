«Муніципалам «ліш би шото ламать», - член виконкому Луцькради
Сьогодні, 11:32
У Луцьку не погодили знесення літнього майданчика на проспекті Волі, 15 біля пабу.
Про це йшлося у середу, 18 липня, під час засідання виконкому Луцькради.
«У підприємця закінчився дозвіл. На цей літній майданчик надходили скарги від мешканців будинку», - зауважив в.о. директора департаменту муніципальної варти Роман Кулик.
Натомість Олександр Серватович заявив, що це – «розправа», адже поблизу будинку є ще декілька літніх майданчиків. Відтак, він запропонував рекомендувати підприємцю покращити зовнішній вигляд майданчика, а не зносити його.
«Складається враження, що муніципалам «ліш би шото ламать». Той майданчик стоїть вже багато років і нікому не заважає», - сказав Ігор Муковоз.
У підсумку, члени виконкому не підтримали проект рішення про демонтаж літнього майданчика.
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Про це йшлося у середу, 18 липня, під час засідання виконкому Луцькради.
«У підприємця закінчився дозвіл. На цей літній майданчик надходили скарги від мешканців будинку», - зауважив в.о. директора департаменту муніципальної варти Роман Кулик.
Натомість Олександр Серватович заявив, що це – «розправа», адже поблизу будинку є ще декілька літніх майданчиків. Відтак, він запропонував рекомендувати підприємцю покращити зовнішній вигляд майданчика, а не зносити його.
«Складається враження, що муніципалам «ліш би шото ламать». Той майданчик стоїть вже багато років і нікому не заважає», - сказав Ігор Муковоз.
У підсумку, члени виконкому не підтримали проект рішення про демонтаж літнього майданчика.
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Коментарі 1
"багато років"- це скільки? рік чи два? ще в п'ятниці там стоїть така сама будка, теж нафіг попиляти на дрова
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