«Муніципалам «ліш би шото ламать», - член виконкому Луцькради

У Луцьку не погодили знесення літнього майданчика на проспекті Волі, 15 біля пабу.Про це йшлося у середу, 18 липня, під час засідання виконкому Луцькради.«У підприємця закінчився дозвіл. На цей літній майданчик надходили скарги від мешканців будинку», - зауважив в.о. директора департаменту муніципальної вартиНатомістьзаявив, що це – «розправа», адже поблизу будинку є ще декілька літніх майданчиків. Відтак, він запропонував рекомендувати підприємцю покращити зовнішній вигляд майданчика, а не зносити його.«Складається враження, що муніципалам «ліш би шото ламать». Той майданчик стоїть вже багато років і нікому не заважає», - сказавУ підсумку, члени виконкому не підтримали проект рішення про демонтаж літнього майданчика.