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У ранковій аварії у Луцьку травмувалося п'ятеро людей

У ранковій аварії у Луцьку травмувалося п'ятеро людей
У Луцьку, на вулиці Європейській, зіткнулися маршрутка та вантажівка.

Редакції Інформаційного агентства ВолиньPost стало відомо, що через аварію постраждало п'ятеро людей.

Інформацію агентству підтвердив заступник головного лікаря з організаційно-методичної роботи Луцької міської клінічної лікарні Андрій Смольянінов.

Він зазначив, що п'ятьох травмованих доставили до лікарні.

«Троє госпіталізовані в відділення нейрохірургії, двом надано допомогу амбулаторно», - розповів медик.

Також Андрій Смольянінов зауважив, що обійшлося без реанімації.

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Теги: ДТП, аварія, Луцьк, Львівська, Європейська
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