У ранковій аварії у Луцьку травмувалося п'ятеро людей





Редакції Інформаційного агентства ВолиньPost стало відомо, що через аварію постраждало п'ятеро людей.



Інформацію агентству підтвердив заступник головного лікаря з організаційно-методичної роботи Луцької міської клінічної лікарні Андрій Смольянінов.



Він зазначив, що п'ятьох травмованих доставили до лікарні.



«Троє госпіталізовані в відділення нейрохірургії, двом надано допомогу амбулаторно», - розповів медик.



Також Андрій Смольянінов зауважив, що обійшлося без реанімації.

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