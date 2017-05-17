У ранковій аварії у Луцьку травмувалося п'ятеро людей
Сьогодні, 14:00
У Луцьку, на вулиці Європейській, зіткнулися маршрутка та вантажівка.
Редакції Інформаційного агентства ВолиньPost стало відомо, що через аварію постраждало п'ятеро людей.
Інформацію агентству підтвердив заступник головного лікаря з організаційно-методичної роботи Луцької міської клінічної лікарні Андрій Смольянінов.
Він зазначив, що п'ятьох травмованих доставили до лікарні.
«Троє госпіталізовані в відділення нейрохірургії, двом надано допомогу амбулаторно», - розповів медик.
Також Андрій Смольянінов зауважив, що обійшлося без реанімації.
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Редакції Інформаційного агентства ВолиньPost стало відомо, що через аварію постраждало п'ятеро людей.
Інформацію агентству підтвердив заступник головного лікаря з організаційно-методичної роботи Луцької міської клінічної лікарні Андрій Смольянінов.
Він зазначив, що п'ятьох травмованих доставили до лікарні.
«Троє госпіталізовані в відділення нейрохірургії, двом надано допомогу амбулаторно», - розповів медик.
Також Андрій Смольянінов зауважив, що обійшлося без реанімації.
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