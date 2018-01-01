У селі на Волині вночі постріляли коней
Сьогодні, 15:37
У селі Старі Кошари Ковельського району застрелили двоє коней. Подія трапилася під ранок 18 липня.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили жителі села.
У Старокошарівській сільській раді інформацію підтвердили.
За словами селян, які повідомили про подію, коні перебували на території земельних паїв у ніч з 17 на 18 липня. А вже під ранок їхнім власникам повідомили, що коней застрелили.
Більше того, в селі переконані, що це зробив місцевий фермер Володимир Войчук. За словами селян, вранці він приїжджав до людей, які були власниками коней і запропонував їм гроші, аби ті не повідомляли в поліцію.
Окрім того, коли люди прийшли на місце, де були коні, то їхніх туш на місці вже не знайшли. Тож селяни підозрюють, що їх забрав той самий Володимир Войчук, оскільки має свої торгові м'ясні точки і займається заготівлею худоби в селян.
У коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost Володимир Войчук сказав, що не має жодного стосунку до вбивства коней.
"Я там не був, я ні при чому. Люди багато можуть говорити", - сказав Войчук.
За попередньою інформацією, заяву у поліцію власники коней так і не написали. Проте з'ясувати, хто насправді застрелив коней зможуть лише правоохоронці.
Фото ілюстративне
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили жителі села.
У Старокошарівській сільській раді інформацію підтвердили.
За словами селян, які повідомили про подію, коні перебували на території земельних паїв у ніч з 17 на 18 липня. А вже під ранок їхнім власникам повідомили, що коней застрелили.
Більше того, в селі переконані, що це зробив місцевий фермер Володимир Войчук. За словами селян, вранці він приїжджав до людей, які були власниками коней і запропонував їм гроші, аби ті не повідомляли в поліцію.
Окрім того, коли люди прийшли на місце, де були коні, то їхніх туш на місці вже не знайшли. Тож селяни підозрюють, що їх забрав той самий Володимир Войчук, оскільки має свої торгові м'ясні точки і займається заготівлею худоби в селян.
У коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost Володимир Войчук сказав, що не має жодного стосунку до вбивства коней.
"Я там не був, я ні при чому. Люди багато можуть говорити", - сказав Войчук.
За попередньою інформацією, заяву у поліцію власники коней так і не написали. Проте з'ясувати, хто насправді застрелив коней зможуть лише правоохоронці.
Фото ілюстративне
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