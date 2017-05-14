У Луцьку стартував Чемпіонат України з легкої атлетики. ФОТО

У Луцьку розпочався Чемпіонат України з легкої атлетики. Масштабне спортивне дійство триватиме чотири дні, до 21 липня, на стадіоні "Авангард".Урочисте відкриття змагань відбулося сьогодні, 18 липня.Аби відкрити важливі для України змагання, до Луцька приїхали міністр молоді і спортута президент Федерації легкої атлетики УкраїниОкрім того, в урочистостях взяли участь голова Волинської ОДА, перший заступник Луцького міського голови, начальник відділу з питань фізичної культури та спорту Волинської ОДАта інші.Зауважимо, що волинські легкоатлети представлені в усіх видах програми чемпіонату. Наразі у волинян є 11 ліцензій на право виступити на чемпіонаті Європи у Берліні. Але якщо майстри спортивної ходьби вже готуються до чемпіонату, то іншим спортсменам належить підтвердити це право у Луцьку.