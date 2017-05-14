У Луцьку стартував Чемпіонат України з легкої атлетики. ФОТО
Сьогодні, 18:12
У Луцьку розпочався Чемпіонат України з легкої атлетики. Масштабне спортивне дійство триватиме чотири дні, до 21 липня, на стадіоні "Авангард".
Урочисте відкриття змагань відбулося сьогодні, 18 липня.
Аби відкрити важливі для України змагання, до Луцька приїхали міністр молоді і спорту Ігор Жданов та президент Федерації легкої атлетики України Ігор Гоцул.
Окрім того, в урочистостях взяли участь голова Волинської ОДА Олександр Савченко, перший заступник Луцького міського голови Григорій Недопад, начальник відділу з питань фізичної культури та спорту Волинської ОДА Ігор Дмитришин та інші.
Зауважимо, що волинські легкоатлети представлені в усіх видах програми чемпіонату. Наразі у волинян є 11 ліцензій на право виступити на чемпіонаті Європи у Берліні. Але якщо майстри спортивної ходьби вже готуються до чемпіонату, то іншим спортсменам належить підтвердити це право у Луцьку.
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Урочисте відкриття змагань відбулося сьогодні, 18 липня.
Аби відкрити важливі для України змагання, до Луцька приїхали міністр молоді і спорту Ігор Жданов та президент Федерації легкої атлетики України Ігор Гоцул.
Окрім того, в урочистостях взяли участь голова Волинської ОДА Олександр Савченко, перший заступник Луцького міського голови Григорій Недопад, начальник відділу з питань фізичної культури та спорту Волинської ОДА Ігор Дмитришин та інші.
Зауважимо, що волинські легкоатлети представлені в усіх видах програми чемпіонату. Наразі у волинян є 11 ліцензій на право виступити на чемпіонаті Європи у Берліні. Але якщо майстри спортивної ходьби вже готуються до чемпіонату, то іншим спортсменам належить підтвердити це право у Луцьку.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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